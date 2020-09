Books of Blood: il trailer da brivido del film Hulu dai primi racconti di Clive Barker!

News Cinema

Nel 1984 e 1985 un giovane scrittore inglese, Clive Barker, pubblica sei raccolte di racconti horror, "I libri di sangue", oggi diventati un film Hulu, di cui è appena uscito il trailer.

Nel 1984 e 1985 un giovane scrittore inglese, Clive Barker (a cui dobbiamo Hellraiser, Candyman e Cabal, tra gli altri), si affacciava nel campo della letteratura horror con 6 bellissime raccolte di racconti horror intitolate "Books of Blood" (pubblicate anche in italiano da Sonzogno ma con titoli diversi per ogni volume). Quei racconti erano un insuperabile mix di macabro, splatter e terrore puro, nella tradizione del periodo.

Oggi arriva sullo schermo Books of Blood, un film originale Hulu che trasporta ai giorni nostri tre storie tratte dalla serie e di cui vediamo l'affascinante trailer. Dietro c'è il team creativo di The Orville, ovvero Brannon Braga alla regia e Seth MacFarlane alla produzione, mentre l'adattamento è ad opera dello stesso Braga e di Adam Simon. Nel 2009 era uscito un altro Books of Blood, di produzione inglese, che faceva in parte riferimento alle stesse storie.

Interpretato da Anna Friel, Rafi Gavron, Britt Robertson e Yul Vazquez, Books of Blood sarà in streaming su Hulu dal 7 ottobre e speriamo che per qualche via arrivi anche da noi.