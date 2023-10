Bonnie Timmermann, sempre in caccia di talenti per Hollywood: intervista con una celebre casting director.

News Cinema

Le sue intuizioni anticonformiste hanno cambiato Hollywood, ha scoperto attori come Benicio Del Toro, Mark Ruffalo, Bruce Willis o Liam Neeson. Scegliendo un puzzle di etnie e volti diversi in Miami Vice ha cambiato il processo di casting nella televisione. Incontro con Bonnie Timmermann.

Fiera, orgogliosa, capace di pensare al di là dell’ordinario. La definiscono così in tanti, a Hollywood, e ancora di più le devono molto, spesso la loro stessa carriera. Bonnie Timmermann è una casting director, una delle più amate e apprezzate, oltre che attive da più tempo a Hollywood e dintorni. Ha lanciato la carriera di tanti attori diventati celebri e amati da milioni di spettatori, tanto che le hanno dedicato un documentario, Bonnie di Simon Wallon, presentato alla Mostra nel 2022, nella sezione Venezia Classici, e prossimamente in uscita per I Wonder Pictures.

È stata a Roma per incontrare il pubblico, in una serata in suo onore. Un evento voluto e organizzato dall'U.I.C.D. - Unione Italiana Casting Directors, con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission, il contributo dei David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, il supporto di e-TALENTA e di I Wonder Pictures. Una donna che fa parte della storia del cinema, che ha permesso di alimentare la discussione su un lavoro che “non è apprezzato e affermato come meriterebbe. Esistono pochi riconoscimenti ufficiali per la categoria dei casting director ed è tempo che le cose cambino e questo è un primo passo per far conoscere una parte fondamentale, una delle prime fasi, insieme alla sceneggiatura, che servono per la nascita di un film”. Parole dell’associazione italiana di categoria.

È stata per noi l’occasione di incontrare questa donna mite eppure decisa, dal tono di voce basso e gli occhi sempre in movimento, pronti ad assorbire tutto quanto la circonda. Del resto dal suo studio sono passati, e hanno cambiato la loro vita e la carriera, talenti da lei scoperti come Steve Buscemi, Benicio Del Toro, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Melissa Leo, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Bruce Willis, Chris Rock.

È una donna fiera. La parola con cui una persona intervistata la definisce le piace, ha sempre protetto i suoi attori. “Sempre”, ci ribadisce. “Mi sono occupata di loro, anche se non posso avere sempre ragione, qualche volta ammetto di aver sbagliato, che la scelta non funziona. Quando un’attrice o un attore entra da me, provo qualcosa, li vedo sul grande schermo, li faccio mettere di fronte alla camera e vedo quella faccia nel film e, forse, nove volte su dieci ho ragione. La stanza cambia colore, è qualcosa di miracoloso. Non sono come si impari una cosa del genere, ma forse con la gentilezza riesci a far emergere più cose nelle persone. Mi ricordo quando Liam Neeson è entrato nella mia stanza, e contemporaneamente, nel fax che avevo vicino a me arrivava la richiesta di un irlandese, dell’IRA, di 1 metro e 93, per interpretare un cattivo in Miami Vice. Una cosa folle, era lui. A quel punto ho detto a Michael Mann che se non avesse preso la persona seduta nel mio ufficio doveva licenziarmi. Era troppo folle e perfetto. Ho sempre scelto un cast segnato dalla diversità. Non penso in termini di colore, ma di chi penso sia giusto presentare al regista e al produttore”.

Bonnie Timmermann ha iniziato il suo lavoro di casting director alla fine degli anni settanta ed è ancora attiva. Ultimamente ha prodotto In the Land of Saints and Sinners di Robert Lorenz con Liam Neeson (da lei scoperto), Kerry Condon, Jack Gleeson, Colm Meaney, Ciarán Hinds, passato nella sezione Orizzonti Extra all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 1984 inizia la sua cruciale collaborazione con Michael Mann con la serie tv Miami Vice (che poi proseguirà in film come Manhunter, L'ultimo dei Mohicani, Insider, Heat). I suoi cast sono pieni di attori afroamericani, indigeni, latini e asiatici: li ha messi in prima linea in un modo che non erano mai stati in televisione o nel cinema americano. La Timmermann ha sempre lottato per l’autenticità. E anche l’uguaglianza e la parità di genere. Spesso Bonnie ha cambiato l’identità del personaggio, scegliendo una donna anziché un uomo. Tutto questo lavorando nel cinema d'autore ma anche in molti blockbuster.

Tra i film in cui ha lavorato, Una poltrona per due di John Landis (1983), Karate Kid (1984) con Ralph Macchio, Dirty Dancing (1987) con Patrick Swayze e Jennifer Grey, (fortemente voluta anche contro la produzione che non la riteneva abbastanza bella), Risvegli di Penny Marshall con Robin Williams e Robert De Niro, Americani, con Al Pacino, Jack Lemmon, Alan Arkin, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Ed Harris e Jonathan Pryce, Carlito’s Way di Brian De Palma del 1993, Black Hawk Down di Ridley Scott, Armageddon di Michael Bay o Quiz Show di Robert Redford.

Ma come cambia il suo lavoro, oggi che Hollywood vuole scelte “politicamente corrette”, anche se recitare dovrebbe voler dire diventare qualcun altro? Ora Hollywood si tende a imporre la scelta di un attore, per esempio, ebreo per il ruolo di un ebreo o gay per il ruolo di un gay. “Sono d’accordo con lei, dovrebbe essere scelto sempre un grande attore. Credo sia un errore, ma è anche vero che molti non hanno lavoro o non lo ottengono quando c’è un ruolo adatto a loro. Ne L’ultimo dei Mohicani, un bellissimo film, non c’era neanche un italiano o un ebreo, quando all’epoca erano quelli che si sceglievano per interpretare i nativi americani, come per esempio Eli Wallach. All’epoca ho voluto solo indiani o first nations o nativi americani di qualche tipo. Per me è stata una gioia, volevo essere reale, qualcosa di speciale. Sono quindi combattuta: far vincere il miglior attore, ma dall’altra parte cercare di dare lavoro a più persone possibile”.

Il suo sodalizio con Michael Mann è speciale. Così lo racconta. “Quando l’ho incontrato per la prima volta, stava cercando un ruolo per un suo film. Abbiamo lavorato benissimo insieme, ha amato molte delle mie idee, mi ha stretto la mano e mi ha detto, ‘lavoriamo sempre insieme’. E l’abbiamo fatto, in tre serie e molti film. È andata bene perché eravamo noi ad avere una bella relazione, è cruciale amare il proprio regista. Il casting director è il primo regista, la prima persona a vedere queste persone che poi diventano gli attori del film. Riempio la parete del mio studio con delle foto di ogni scena del film, esaminando ognuna dal punto di vista degli attori che servono. È sempre stato molto di aiuto. Tutto prima di incontrarli, sul muro, in una sorta di puzzle. Ultimamente sono diventa produttrice e capisco di più cosa voglia dire trovarsi dall’altra parte, cosa c’è in ballo, i soldi e le scelte. Mi ha reso una casting director migliore, perché conosco più cose. Metto alla prova i produttori, con le mie scelte, ma non lo farei neanche per un momento se non fossi convinta, perché so quanto sia difficile essere un produttore. E talvolta così deludente”.

Ma come ha scelto i suoi attori? In maniera non certo tradizionale, visto che “non sono sui social, neanche sull’elenco del telefono, ma se mi trovi avrai la mia attenzione. Sono sempre in cerca di nuove persone. Sempre. Vado nei musei, a teatro, ascolto l’Opera dal vivo, vado a vedere un balletto per rimanere entusiasta. È questo che mi fa pensare e cercare ovunque un possibile attore. New York è cruciale per me, in questo senso. Andavo off off Broadway a trovare attori totalmente marginali. Benicio Del Toro, poi, nel documentario si vede che bel ragazzo e relitto emotivo era da giovanissimo. Come avresti potuto non vederlo in un film? Era emotivo, genuino. Per il ruolo della figlia di Al Pacino in Heat, invece, scelsi Natalie Portman. Capii subito che era molto in gamba, che avrebbe potuto fare quello che voleva, poi abbiamo fatto un provino, è stata grandiosa. Michael l’ha visto ed ecco portata a casa la scelta senza dubbi. Aveva una grande concorrenza, però, da Kate Winslet a Alicia Silverstone”.