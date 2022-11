Bones and All sale subito in testa alla classifica degli incassi

News Cinema

Nel suo giorno d'esordio nei cinema italiani, Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino con Taylor Russell e Timothée Chalamet, si aggiudica il primo posto al boxoffice con quasi 100mila euro d'incassi.

Dopo l'ottima accoglienza della critica internazionale allo scorso Festival di Venezia, dove è stato presentato in anteprima, Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino, si è appena guadagnato anche il favore del pubblico. Il film, arrivato ieri nelle nostre sale, si è infatti subito posizionato in cima alla classifica degli incassi, scavalcando Black Panther Wakanda Forever, che deteneva il primato al boxoffice italiano da circa due settimane.

Secondo i dati Cinetel, il film con protagonisti Taylor Russell e Timothée Chalamet ha registrato un promettente incasso di quasi 100 mila euro, equivalenti a oltre 14 mila spettatori, nel suo primo giorno di programmazione nei cinema italiani.

Bones and All: la trama ufficiale e il trailer italiano del film

Il film di Luca Guadagnino è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, ci sono Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz.

