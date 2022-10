Bones and All: il poster italiano del film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet

News Cinema

In uscita nei cinema italiani dal 23 novembre, Bones and All è il film di Luca Guadagnino premiato al Festival di Venezia con Timothée Chalamet e Taylor Russell. Il poster italiano del film.

Presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, dove ha portato a casa il Leone d'argento per la regia e il premio Mastroianni per l'attrice emergente, la notevole Taylor Russell, Bones and All di Luca Guadagnino scalda i motori in vista dell'uscita italiana, prevista per il prossimo 23 novembre per Vision Distribution.

Il film è scritto da David Kajganich, adattamento del romanzo di Camille DeAngelis pubblicato in Italia da Panini Books con il titolo Fino all’osso. Nel cast Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Un film prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment Pictures - società del gruppo Fremantle, Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con SKY.

Il poster italiano di Bones and All