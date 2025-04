Bolzano Film Festival Bozen 2025: i film premiati, tra identità, paesaggi e nuove visioni

News Cinema

Con una particolare attenzione alle opere che sanno raccontare, emozionare e far riflettere, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bugno, Il 38° Bolzano Film Festival Bozen si è concluso celebrando il meglio del cinema contemporaneo europeo e internazionale. La giuria internazionale, composta da Dominik Kamalzadeh, Fabio Ferzetti, Nadia Trevisan, Pascal Trächslin, Eva Trobisch e Barbara Weis, ha assegnato i principali riconoscimenti del concorso ufficiale, scegliendo film capaci di restituire voci, esperienze e sguardi diversi sul mondo.

Premio Provincia Autonoma di Bolzano per il Miglior Film (7.000 €) è andato a Wind, Talk to Me (Vetre, pričaj sa mnom) di Stefan Djordjevic, una toccante opera serba-slovena-croata. Il film è stato definito “diario intimo e racconto collettivo”, capace di attraversare epoche e generi con uno stile poetico e profondo, trasformando il lutto per la perdita della madre in un’esperienza cinematografica luminosa, densa di umanità e legame con la natura.

Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano per la Miglior Prestazione Artistica (5.000 €) è stato assegnato al regista Lyric Dela Cruz per la cura visiva di Come la notte, una produzione italo-filippina girata in rigoroso bianco e nero. Con solo una trentina di inquadrature, il film esplora con delicatezza e rigore la condizione dei lavoratori filippini in Italia, smontando cliché e portando in superficie tensioni silenziose con uno stile minimalista e potentemente evocativo.

Premio Speciale della Giuria (3.000 €) è andato a Viet and Nam di Tru’o’ng Minh Quý, un viaggio tra identità e memoria che invita a riflettere sul significato dell’appartenenza, sulle fratture culturali e sull’amore come forma di resistenza.

Premio Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per il Sostegno alla Distribuzione (10.000 €) è stato vinto da Unsere Zeit wird kommen di Ivette Löcker, film che segue la vita di una coppia mista a Vienna. Attraverso un racconto intimo, il film tocca temi universali come l’incontro tra culture, il razzismo quotidiano e il bisogno di dialogo in un’Europa che cambia.

La stessa giuria ha conferito una Menzione Speciale a My Boyfriend El Fascista di Matthias Lintner, che ha anche conquistato il Premio del Pubblico – Città di Bolzano (2.000 €). In questo film provocatorio e tenero allo stesso tempo, due uomini con visioni politiche opposte esplorano l’amore, la comunicazione e le contraddizioni della nostra epoca. Una riflessione disarmante su ciò che ci divide e su ciò che ci unisce, narrata con leggerezza e profondità.

Gli altri premi: attenzione al territorio, alla cultura e all’ambiente

Filmclub Jury, formata da giovani e professionisti locali, ha premiato Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man reden di Karl Prossliner con l’IDM Film Commission Südtirol Award al Miglior Lungometraggio Euregio (2.000 €), riconoscendo la forza di un’opera che affronta con coraggio il tabù della povertà.

Il Premio al Miglior Cortometraggio Euregio (1.000 €) è andato a Moving Mountains di Andrea Costa, per aver raccontato l’incontro tra culture con originalità e sensibilità.

Il Premio Speciale "Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO" (1.000 €) è stato assegnato a Karuara, la gente del Río, film peruviano firmato da Miguel Araoz Cartagena e Stephanie Boyd. Il documentario colpisce per la potenza visiva e spirituale, raccontando la vita del popolo Kukama e il suo profondo legame con il fiume, la natura e le tradizioni ancestrali. Una menzione speciale è andata anche a Raíz – Through Rocks and Clouds di Franco García Becerra.

Il Premio Euregio Young Jury (1.000 €), attribuito da una giuria di studenti provenienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo, ha premiato Last Swim di Sasha Nathwani (UK, 2024), film che ha saputo emozionare i giovani giurati con una narrazione intensa sui temi dell’amicizia, del cambiamento e della ricerca di senso nella vita.

I Premi alla carriera 2025, già annunciati prima dell'inizio del Festival, sono stati assegnati (In collaborazione con l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano) all’attrice Alba Rohrwacher, per la sua versatilità e sensibilità artistica, e al regista tedesco Christian Petzold, autore raffinato del cinema europeo contemporaneo.