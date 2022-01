Bob's Burgers: Il film, ecco il trailer del film di animazione tratto dalla serie tv

News Cinema

La famiglia Belcher è alle prese con un bel mistero, nel trailer del loro primo lungometraggio animato, Bob's Burgers, tratto dall'omonimo cartoon in streaming su Disney+.

È prevista per il 25 maggio l'uscita italiana di Bob's Burgers - Il film, di cui vi presentiamo il primo trailer: come s'intuisce dal titolo, si tratta del lungometraggio animato tratto dall'omonima serie cartoon targata Fox e qui in Italia disponibile in streaming su Disney+ (sezione Star per adulti) fino alla nona stagione. Da queste immagini, sembra che la famiglia Belcher affronterà una sfida misteriosa ed inquietante...

Bob's Burgers, la trama del film sulla famiglia Belcher

Sorta di incrocio tra i Simpson e i Griffin, Bob's Burgers è una serie per adulti creata dall'animatore Loren Bouchard e andata in onda a partire dal 2011, per la Fox Animation / 20th Television. Protagonisti di queste avventure sono i Belcher, uomini medi in circostanze più o meno straordinarie: Bob e Linda gestiscono un hamburgheria e le loro traversìe non sono da meno di quelle dei tre figli: la tredicenne Tina, il figlio di mezzo Gene e la cinica Louise di anni nove. Bob's Burgers - Il film è diretto dallo stesso Loren Bouchard con Bernard Derriman, già regista supervisore e producer della serie. La sceneggiatura è invece a cura di Bouchard con Nora Smith, già sceneggiatrice di quasi trenta episodi del cartoon e co-creatrice dell'altra serie che Bouchard ha ideato con Josh Gad, Central Park. La sinossi di Bob's Burgers - Il film recita:

La storia comincia quando una tubatura guasta crea un enorme buco proprio di fronte a Bob's Burgers, bloccando l'entrata fino a data da destinarsi e compromettendo i piani dei Belcher per un'estate proficua. Mentre Bob e Linda combattono per tenere a galla gli affari, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante di famiglia. Mentre i pericoli aumentano, questi perdenti si aiuteranno l'un l'altro per ritrovare la speranza e combattere per tornare lì dov'è il loro posto: dietro al bancone.