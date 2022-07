Bob's Burgers - Il film arriva su Disney+: "Non solo per i fan", parola dell'autore

News Cinema

Arriva dal 13 luglio su Disney+ in streaming Bob's Burgers - Il film, il lungometraggio di animazione basato sull'omonima serie tv di Loren Bouchard, che con il team ha presentato questo più ambizioso lavoro.

Dal 13 luglio arriva, in Italia direttamente in streaming su Disney+, il lungometraggio di animazione Bob's Burgers - Il film, codiretto dal creatore dell'omonima serie tv, Loren Bouchard, e da uno dei registi più attivi sulla serie, Bernard Derriman. Gli autori del film e della serie ci hanno presentato quest'avventura più ambiziosa per la famiglia Belcher, concepita non solo per i fan del cartoon (attualmente giunto alla dodicesima stagione!), ma anche per chi si senta intrigato da una movimentata sitcom animata. Leggi anche Bob's Burgers: Il film, la recensione dello sbarco al cinema della famiglia Belcher

Bob's Burgers - Il film: la trama del lungometraggio animato tratto dalla serie

La banca ha rifiutato a Bob e Linda un prestito, proprio in prossimità della scadenza dell'affitto, ma fosse solo questo il problema... Si è aperta una voragine colossale davanti al loro diner, così i clienti non riescono nemmeno a mettere piede nel locale! Un brutto momento, che nemmeno la caotica buona volontà del loro cliente storico Teddy, ansioso di aiutare i suoi amici, sembra essere in grado di sollevare. Per fortuna la situazione viene smossa, in modo non del tutto volontario, dai tre figli Louise, Tina e Gene, che proprio all'interno del baratro scoprono qualcosa di sconvolgente e sinistro... trovando le prove di una violenza consumatasi anni addietro all'adiacente Wonder Wharf, il parco di divertimenti sul mare gestito dai fratelli Calvin & Felix Fischoeder, insieme al loro cugino Grover.

Bob's Burgers - Il film: dalla sitcom al lungometraggio

Bob's Burgers - Il film, come ci raccontano Loren Bouchard e la sceneggiatrice Nora Smith, è stato un impegno notevole per tutta la squadra attiva sulla serie: le stagioni dovevano andare avanti in parallelo alla produzione del film! Nora e Loren ci dicono: "Dovevamo fare felici i fan, ma dovevamo anche piacere a tutti, evitando di essere troppo autoreferenziali", pensando quest'avventura anche come possibile introduzione al mondo dei protagonisti. "Abbiamo continuato a lavorarci ininterrottamente sin dal 2018, dalla prima stesura fino ai ritocchi dell'ultimo secondo." Un impegno pazzesco, anche perché, dopo una decina di stagioni, "essere originali è sempre più difficile, andando avanti, rischi di replicare cose già fatte!" Film e serie comunicano ma non dipendono esattamente uno dall'altra: "Non c'è una cronologia, una vera e propria continuità, il tempo in Bob's Burgers è come circolare, è una specie di... accumulazione di strati".

Ma seguendo quali criteri si può far "crescere" la serie, per darle il respiro di un film? Si tratta di aumentare la portata dello spettacolo, per esempio con i numeri musicali (coreografati amatorialmente dalla stessa Nora, allestiti con sapienza da Bernard), migliorando anche l'aspetto dell'immagine (noi abbiamo notato più ombre e più dettagli). Loren sintetizza così: "In quattro anni di lavorazione hai più tempo per permetterti cose che normalmente vorresti fare già nella serie tv e alle quali sei costretto a rinunciare".



Bob's Burgers - Il Film: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Bob's Burgers - Il film: il segreto del successo

Gli autori raccontano che il successo vero e proprio per Bob's Burgers non si è stabilizzato prima della fine della terza stagione: fino ad allora, Loren e i suoi avevano vissuto nella costante paura della cancellazione, anche perché non prevedevano affatto il successo che i personaggi avrebbero incontrato. Il timore è evaporato a partire dalla quarta stagione, anche se Loren quasi quasi rimpiange il sapore della sfida che provavano prima, quando quella paura c'era ancora. Ma perché il cast della famiglia Belcher ha conquistato tante persone? In conferenza stampa si parla del "conforto genuino" emanato dall'umanità dei personaggi, al di là delle situazioni assurde e delle battute. "Sembra reale, tutti possono immedesimarsi almeno in un personaggio."

Una domanda però rimane, dopo tanti anni, senza una vera risposta: Bob è davvero bravo a cucinare hamburger? O sono in realtà puro junk food senza possibilità di riscatto? Secondo il suo doppiatore originale, H. Jon Benjamin (qui da noi sostituito da Roberto Stocchi prima e Mino Caprio dopo), Bob è un disastro totale. Loren è più affettuoso verso la sua creatura: per lui è un genio incompreso, gli andrebbe per lo meno riconosciuto uno spirito creativo! Scopri Disney+