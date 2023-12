Bob Marley: One Love, ecco il nuovo trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 22 febbraio il film che celebra la vita e la musica di Robert Nesta Marley, emblema del reggae e icona della musica tout court.

È stato diffuso un nuovo trailer italiano ufficiale di Bob Marley: One Love, il film biografico che celebra la vita e la musica del al leggendario cantautore e chitarrista giamaicano, simbolo del reggae e icona della musica tout court.

Prodotto dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt in collaborazione con la famiglia Marley, il film vede protagonista nei panni di Marley Kingsley Ben-Adir (doppiato in italiano da Alberto Boubakar Malanchino). Lashana Lynch è Rita, moglie di Marley, mentre nel cast ci sono anche James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall.

Ecco il nuovo trailer in italiano di Bob Marley: One Love, che è diretto da Reinaldo Marcus Green, il regista di Una famiglia vincente - King Richard.



Bob Marley: One Love: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



BOB MARLEY: ONE LOVE celebra la vita e la musica di un'icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità.

Per la prima volta sul grande schermo, scoprirete la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria.

Prodotto in collaborazione con la famiglia Marley e interpretato da Kingsley Ben-Adir nel ruolo del leggendario musicista e da Lashana Lynch nel ruolo della moglie Rita.