blur: To The End, ecco il trailer del documentario sulla leggendaria band inglese

In occasione dello storico ritorno sulle scene del gruppo, ecco arrivare un film documentario che racconta di questo comeback e che ripercorre storia di Damon Albarn e soci.

Simbolo - assieme ai rivali Oasis - della clamorosa ondata del britpop che, negli anni Novanta, ha avuto un clamoroso successo in tutto il mondo, i Blur sono ancora oggi uno dei gruppi più amati e influenti degli ultimi decenni. Nel 2023, dopo un'assenza durata otto anni, i Blur sono tornati a incidere un disco "The Ballad of Darren", che ha avuto un ottimo successo di critica e pubblico in tutto il mondo, in seguito al quale il gruppo è anche intrapreso una nuova serie di concerti.

In occasione di questo clamoroso comeback della band, è stato realizzato un documentario che ne racconta il ritorno in studio e sul palco, e che ne ripercorre la storia, dagli esordi ai giorni nostri.

Il film si intitola blur: To the End, ed è stato diretto e prodotto da Toby L, lo stesso che due anni fa, guarda caso, aveva realizzato Liam Gallagher - Knebworth 22, che ripercorreva l'esibizione ddell'ex frontman degli Oasis a Knebworth a inizio 2022.

blur: To The End racconta il rapporto unico di quattro amici - e compagni di band da tre decenni - Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree, che si sono riuniti all'inizio del 2023 per registrare nuove canzoni in vista dei loro primi spettacoli da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra nel luglio della scorsa estate. Con l'esecuzione delle loro canzoni più iconiche e amate, filmati della band in studio e della vita on the road, Blur: To The End è un spaccato intimo della più duratura delle band inglesi, che è stata al centro della vita e dell'influenza culturali britanniche per oltre tre decenni.