Blue Moon: il trailer ufficiale del film di Richard Linklater con Ethan Hawke

Presentato in concorso alla Berlinale, questo ennesimo, bellissimo film di Richard Linkalter debutterà in autunno negli Stati Uniti, mentre siamo ancora in attesa di sapere quando e come lo vedremo da noi. Intanto, ecco trailer, poster e trama di Blue Moon.

Richard Linklater, si sa, è uno che non ne sbaglia mezza. L'ultimo suo film che abbiamo visto al cinema in Italia era quella commedia divertentissima e intelligentissima che si intitola Hit Man - Killer per caso, quella dove Glen Powell (anche co-sceneggiatore) interpretava il ruolo di un timido professore che, per una serie di vicende, fungeva da poliziotto undercover e si fingeva killer a pagamento; allo scorso festival di Cannes abbiamo visto il suo folgorante Nouvelle Vague, riuscitissimo omaggio a Fino all'ultimo respiro e al genio di Jean-Luc Godard, che arriverà al cinema in autunno con Lucky Red. In mezzo, alla Berlinale, l'instancabile Linklater ha presentato un altro film di cui mi sono innamorato all'istante: si intitola Blue Moon, proprio come la famosissima canzone che tutti voi avrete ascoltato almeno una volta nella vita.

Se si intitola così, Blue Moon, è perché racconta il paroliere che ne ha scritto il testo, uno dei più grandi nella storia della musica e del musical americani: Lorenz Hart. Personaggio complesso, dalla sessualità incerta, gravi problemi con l'alcool e pure con l'equilibrio psichico, Hart viene raccontato da Linklater nel corso di una singola, lunghissima serata, quella in cui, in quel locale leggendario di Broadway che è da Sardi's, Hart vede tirarsi le fila della sua vita, tra vagheggiamenti amorosi per una giovane e avvenente protegé e il trionfo del suo ex sodale Richard Rodgers, reduce del trionfo della prima del musical "Oklahoma!", scritto con un altro paroliere.

Interpretato da un grande Ethan Hawke, affiancato da Andrew Scott e Margaret Qualley, Blue Moon è un film brillante, irriverente e commovente, che in fin dei conti, come trovate anche scritto in questa recensione, è uno straordinario atto d'amore per il potere della parola, che Linklater ha anche il merito di rendere squisitamente cinematografico. Per darvi un'idea del film che è Blue Moon qui di seguito trovare il primo trailer ufficiale originale; negli USA il film debutterà in autunno, mentre non c'è ancora alcuna certezza circa la distribuzione italiana.

Blue Moon: il trailer e il poster del film