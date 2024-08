Blink Twice: il nuovo suggestivo trailer del thriller di Zoe Kravitz con Channing Tatum

News Cinema

Uscirà al cinema il 22 agosto il debutto alla regia di Zoe Kravitz, il thriller Blink Twice, con Channing Tatum. Per l'occasione è uscito un nuovo trailer.

Ci incuriosisce molto il debutto alla regia di Zoe Kravitz con Blink Twice (precedentemente intitolato in modo più esplicito Pussy Island), in cui l'attrice dirige nei ruoli principali il compagno Channing Tatum e Naomi Ackie, attorniati da un cast di volti noti di cui parleremo in seguito. Anche se le premesse della trama non sembrano originalissime, è pur vero che tutte le storie sono già state raccontate e la differenza la fa chi le racconta e il modo in cui sceglie di farlo. Blink Twice arriverà nei nostri cinema il 22 agosto, un giorno prima dell'uscita americana, e questo è il nuovo trailer del thriller.

Blink Twice: la trama e il cast stellare

Questa la trama di Blink Twice, che Zoe Kravitz ha scritto assieme ad E. T. Feigenbaum: "Il miliardario della tecnologia Slater King conosce la cameriera Frida durante un gala per la raccolta di fondi ed è subito attrazione. Lui la invita assieme alle sue amiche a una vacanza da sogno sulla sua isola privata. E' un paradiso. Notti selvagge si trasformano in giorni assolati e tutti si divertono un mondo. Nessuno vuole che questo viaggio finisca, ma quando iniziano ad accadere cose strane, Frida comincia a mettere in discussione la sua realtà. C'è qualcosa di sbagliato in questo posto. Dovrà scoprire la verità se vuole uscire viva da questa festa". Nel cast scorrono volti che conosciamo bene o benissimo e che appartengono agli attori Kyle MacLachlan, Adria Arjona, Alia Shawkat, Simon Rex, Haley Joel Osment, Christian Slater e Geena Davis.