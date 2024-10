Blade Runner 2049 per il Robotaxi di Elon Musk? L'Alcon Entertainment fa causa alla Tesla

News Cinema

L'Alcon Entertainment dietro a Blade Runner 2049 ha querelato la Tesla di Elon Musk per l'uso tramite IA di immagini del film, senza la loro autorizzazione (ma purtroppo con quella della Warner Bros). Per l'Alcon la Tesla è ormai troppo politicizzata... e c'è la ferma intenzione di dissociare il marchio da Elon Musk.

Dopo l'attacco di qualche giorno fa a Elon Musk, da parte di Alex Proyas che lo prendeva in giro per aver riciclato i design del suo Io, robot nei nuovi prodotti Tesla, qualcuno sta facendo più sul serio: non si tratta più di sottolineare una "citazione", ma proprio di una querela, perché l'Alcon Entertainment ha rilevato che la Tesla, tramite IA, continua a usare materiale di Blade Runner 2049, nella promozione del suo Robotaxi. Da parte dell'Alcon l'autorizzazione non arriverà mai, come si evince da una nota aspra. Ma pare che ormai la Warner Bros. abbia dato l'okay... Leggi anche Io, robot: il regista Alex Proyas contro i robot di Elon Musk: "Mi restituisci i design?"

Nel Robotax di Elon Musk c'è un po' di Blade Runner 2049?

L'Alcon Entertainment, casa di produzione dietro a Blade Runner 2049, non avrà avuto bisogno dei tool per rilevare l'uso di IA in immagini e video (per la cronaca, se la cosa vi interessa e volete preparare a difendervi, vi consigliamo di partire dal servizio IndentifAI). A quanto sembra da una lettera inviata al New York Times, è stata proprio la distribuzione Waner Bros. a scavalcarla nero su bianco per stringere il patto con la Tesla: a quel punto la casa produttrice ha querelato direttamente la Tesla di Elon Musk, accusata di dare in pasto all'IA materiale del Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve con Ryan Gosling e Harrison Ford, per la promozione futuristica di alcuni suoi prodotti, tra cui l'annunciato Robotaxi, senza che l'Alcon fosse d'accordo. Immaginiamo che la battaglia legale sarà piuttosto lunga, anche perché abbiamo la sensazione che Musk non sia così disposto a perdere. Fa però sul serio anche l'Alcon, che ha in cantiere la serie Blade Runner 2099 e ne fa una questione d'immagine. A quanto sostiene l'azienda in un comunicato, è proprio la posizione pubblica di Musk, ormai apertamente politicizzato nel suo sostegno a Trump, a causare da parte loro un totale rifiuto del legame commerciale. Una parte del testo recita:

Ogni azienda prudente che consideri una partnership con la Tesla deve tener conto del comportamento di Musk, enormemente chiassoso, altamente politicizzato, capriccioso e arbitrario, che a volte sfocia nell'hate speech. Alcon non voleva che BR2049 fosse affiliato a Musk.