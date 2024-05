Blade Runner 2099: Michelle Yeoh è la prima aggiunta al cast della serie tv

News Serie TV

La miniserie sequel di Blade Runner 2049 coinvolge come produttore esecutivo anche il regista Ridley Scott e arriverà prossimamente su Prime Video.

Il premio Oscar Michelle Yeoh è stata scelta come protagonista di Blade Runner 2099, serie sequel di Blade Runner 2049 che vedremo prossimamente su Prime Video. Si tratta della prima aggiunta al cast dopo l'ordine ufficiale del progetto che risale ormai a oltre un anno fa. La notizia, data da Variety, è buon segnale che ci fa capire che finalmente la produzione sta per partire.

Blade Runner 2099: La trama della serie che espanderà l'universo di Blade Runner

I dettagli della trama di Blade Runner 2099 sono ancora piuttosto top-secret ma, come suggerisce il titolo, questo sequel sarà ambientato cinquanta anni dopo le vicende del sequel cinematografico Blade Runner 2049. Michelle Yeoh (premio Oscar per Everything Everywhere All At Once e vista di recente nella serie Netflix The Brothers Sun) stando alle prime anticipazioni dovrebbe interpretare Olwen, una "replicante verso la fine della sua vita". La sceneggiatura porta la firma di Silka Luisa (Shining Girls), mentre lo sceneggiatore del secondo film Michael Green darà il suo contributo come produttore esecutivo insieme al regista del primo capitolo Ridley Scott.

Un franchise ancora forte

Il famoso franchise di fantascienza è iniziato con il film Blade Runner del 1982, un adattamento del romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi. La storia, lo ricordiamo, è ambientata in una Los Angeles distopica del 2019 in cui umani sintetici noti come replicanti sono bioingegnerizzati dalla potente Tyrell Corporation e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extra-terrestri. Quando un gruppo di replicanti avanzati fugge sulla Terra, un poliziotto, Rick Deckard (Harrison Ford), accetta suo malgrado di dare loro la caccia. Nel sequel ambientato nel 2049, c'è invece Ryan Gosling che veste i panni dell'Agente K, un Blade Runner che scopre un segreto che minaccia di destabilizzare la società, incrociando nel corso delle sue indagini Rick Deckart, svanito nel nulla trent'anni prima.

In occasione dell'annuncio ufficiale della serie, il responsabile di Amazon Studios Vernon Sanders aveva dichiarato: "Il Blade Runner originale, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei film di fantascienza più straordinari e influenti di sempre e siamo entusiasti di proporre Blade Runner 2099 ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo. Siamo onorati di poter offrire questa continuazione del franchise di Blade Runner e fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la straordinariamente talentosa Silka Luisa, Blade Runner 2099 manterrà l'intelligenza, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici".