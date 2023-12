Blade, Mahershala Ali aggiorna sullo stato del film Marvel Studios

News Cinema

L'attore Mahershala Ali spiega ai fan a che punto sia il film di Blade presso i Marvel Studios, dopo le pause dovute agli scioperi e a eventuali ripensamenti.

Mentre i Marvel Studios registrano il loro flop più sonoro con The Marvels, la macchina del Marvel Cinematic Universe non si ferma, nemmeno per un progetto che stava subendo ripensamenti a prescindere, cioè il Blade con Mahershala Ali. L'attore premio Oscar sta promuovendo il film Netflix Il mondo dietro di te, e ha risposto ad alcune domande di Entertainment Weekly sullo stato del progetto marveliano.

Mahershala Ali su Blade: "Ci torneremo molto presto"

Come ricorderete, il doppio sciopero dei sindacati WGA e SAG-Aftra (sceneggiatura e recitazione) ha fermato Hollywood per qualche mese. Tra le numerose grandi produzioni che ne hanno fatto le spese c'è anche il perennemente rimandato Blade con Mahershala Ali, due volte premio Oscar per Moonlight e Green Book. Annunciato nel 2019, il film fu poi indicativamente collocato in sala nel novembre del 2023. È stato rimandato ancora al settembre 2024, quando il regista Bassam Tariq ha lasciato a fine 2022 il posto a Yann Demange, tuttora regista in pectore dell'operazione. Quando tutto sembrava essere ripartito, l'ennesimo stop nella preproduzione è arrivato con gli scioperi, quindi Blade è stato spinto in avanti di un altro anno, al cinema nel novembre 2025. In questa costante maretta, c'è un orizzonte di positività nell'accidentato processo di realizzazione di questo film, secondo Mahershala Ali?

Ci stiamo lavorando. Non posso dirvi più di questo. Mi sento molto incoraggiato dalla direzione che ha preso il progetto. Penso che torneremo a lavorarci relativamente presto... Sono sinceramente incoraggiato da come stanno andando le cose, da chi se ne sta occupando e da chi sta comandando la nave, per quanto riguarda la sceneggiatura, la regia e tutto il resto. Non sono autorizzato a dirvi più di questo.

Ricordiamo che il personaggio Marvel è stato già portato al cinema tre volte, interpretato da Wesley Snipes, quando il fenomeno cinecomic non era ancora esploso e il Marvel Cinematic Universe non esisteva forse nemmeno nella mente di Kevin Feige: accadde in Blade (1998) di Stephen Norrington, Blade II (2002) di Guillermo del Toro e Blade: Trinity (2004) di David S. Goyer.