Black Tea: in anteprima esclusiva il trailer italiano del melodramma fra Africa e Cina di Abderrahmane Sissako

Una storia d'amore che attraversa le culture, fra Costa D'Avorio e Cina, presentato alla Berlinale e diretto da uno dei maestri del cinema africano Abderrahmane Sissako. In anteprima esclusiva vi presentiamo il trailer italiano di Black Tea, in sala dal 15 maggio per Academy Two.

Una storia che attraversa due culture, in questi anni sempre più in contatto per ragioni economiche e geopolitiche, fra la Costa d'Avorio e la Cina meridionale di Guangzhou, l'antica Canton, a due passi da Hong Kong, dalle pianure sconfinate alla cultura del té che diventa una cerimonia.

Un'ambientazione affascinante, piena di eleganza, per Black Tea, il ritorno di uno dei maestri del cinema africano, Abderrahmane Sissako, regista mauritano candidato all'Oscar che racconta la storia di Aya, una giovane africana che dice "no" il giorno del suo matrimonio combinato e lascia il suo paese, la Costa d'Avorio, per cercare fortuna nel quartiere africano di Guangzhou.