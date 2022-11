Black Panther Wakanda Forever, il regista ringrazia i fan con una lettera

News Cinema

Ryan Coogler ha voluto personalmente ringraziare i fan per l'accoglienza a un film come Black Panther: Wakanda Forever, complicato da concepire e proporre.

Black Panther Wakanda Forever al momento viaggia sugli oltre 560 milioni di dollari d'incasso mondiale, lontani dal 1.382.000.000 del predecessore, ma nondimeno un successo, nato da difficoltà tristi e impreviste: la morte di Chadwick Boseman, titolare del personaggio, ha portato il regista e cosceneggiatore Ryan Coogler a ripensare tutto il progetto celebrandolo. Una scommessa, che ha spinto anche Coogler a ringraziare i fan con una lettera. Leggi anche Black Panther: Wakanda Forever, la recensione di un film sentito e difficile Black Panther: Wakanda Forever: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ryan Coogler su Black Panther 2: "Gratitudine, l'unica parola che mi viene in mente"

Ryan Coogler si è fatto notare a Hollywood con Creed, per poi contribuire allo straordinario successo del primo Black Panther (2018), un film importante anche a livello sociale e non solo per il fandom Marvel, avendo sdoganato un kolossal hollywoodiano interpretato e realizzato da neri. Per questo era importante proseguire nel sostegno di quest'idea, anche quando un destino traditore ha portato via Chadwick Boseman per un tumore. Coogler ha rielaborato il film intero per celebrare la figura scomparsa, senza sostituirla. È stata solo una delle scommesse, come ha spiegato in una lettera aperta ai fan, diffusa via Twitter dalla Marvel. Ve la traduciamo.

Gratitudine. È l'unica parola che mi viene in mente per il vostro sostegno del nostro lavoro nel film Black Panther: Wakanda Forever. Mi appaga.

Grazie. Grazie alle persone che hanno comprato i biglietti in prevendita e si sono accampate nel primo weekend. Grazie a quelli di voi che hanno portato al cinema le proprie famiglie, compresi giovani e anziani. A quelli che hanno organizzato proiezioni per i più giovani e afterparty, che hanno affittato le sale per le comunità e gli amici. A tutti quelli che l'hanno visto più di una volta e hanno incoraggiato gli altri a darci un'occhiata.

Il nostro film dura oltre due ore e mezza, quindi grazie per aver resistito alla pausa bagno. Nel nostro film si parlano sei lingue. Grazie per aver sopportato i sottotitoli. E il nostro film affronta l'inevitabile emozione umana del dolore. Grazie per esservi aperti al viaggio emotivo di questo film. Abbiamo fatto qualcosa per onorare il nostro amico, che era un gigante nel nostro settore, e abbiamo anche fatto qualcosa da godersi in una sala con amici, famiglia ed estranei. Qualcosa che si possa citare e discutere. Che porti a un dibattito. Qualcosa che faccia sentire le persone fisicamente ed emotivamente riconosciute.

Questo mezzo non esisterebbe senza il pubblico, e vi ringrazio per avermi dato questo scopo professionale e uno sfogo emotivo. Non vedo l'ora di portarvi in futuro altre storie.

Con affetto,

Liik'k Talokan

Wakanda Forever

Chadwick Forever

Lunga vita a T'Challa