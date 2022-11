Black Panther: Wakanda Forever, Chadwick Boseman sostituito? Il regista spiega perché non era possibile

News Cinema

Ryan Coogler ha spiegato perché un recasting di T'Challa in Black Panther: Wakanda Forever non era un'opzione: soldi e mezzi per farlo alla Disney non mancano, ma non era quello il punto.

Crescono l'attesa e la curiosità per Black Panther: Wakanda Forever, il Black Panther 2 in arrivo al cinema il 9 novembre: il regista Ryan Coogler in un podcast è tornato a discutere di una questione dibattuta, cioè la possibile sostituzione dello scomparso Chadwick Boseman con un altro attore per il ruolo di T'Challa. Ha provato a spiegare la non fattibilità della cosa dal suo punto di vista. Guarda anche Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna nel video di Lift Me Up

Black Panther Wakanda Forever, impossibile il recasting di T'Challa per Ryan Coogler

Quando Chadwick Boseman è morto il 28 agosto 2020 dopo una lunga battaglia con un cancro, il progetto di Black Panther 2 ha rischiato ovviamente di arenarsi, dal momento che lo scomparso attore interpretava il suo protagonista T'Challa. Ora che è imminente al cinema Black Panther: Wakanda Forever, il regista e cosceneggiatore Ryan Coogler ha raccontato al Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast, nel primo episodio, perché un recasting in questo caso era totalmente improponibile, almeno per quello che lo riguarda.

Quando succede una cosa del genere è tutto un "Non penso di poter farne un altro", "Non credo di potercela fare", "Non penso che ci sarà un altro film", passi tutte quelle fasi. Per me è anche complicato dire che abbiamo considerato l'opzione del recasting. [...] Il mio lavoro giornaliero consiste in centinaia di giornate passate a spingere altri professionisti a credere in idee che trovo vere. Quello è il mio lavoro. E devo credere in qualcosa abbastanza da convincerli a crederci per un lungo periodo di tempo. E nel momento in cui io smetto di crederci, qualsiasi prodotto stia sfornando sarà condannato. Finito. Dev'essere vero per me. E se in me c'è un minimo elemento di "Nah", quando lo avverto, il mio lavoro è estirparlo. [...]

La mia verità è che Chadwick non c'è più, fisicamente. Non passerà da quella porta. E nel mondo che avevamo creato negli anni, c'era lui. Quindi avere qualcun altro al posto suo, nel mondo che abbiamo creato... noi stessi non ci avremmo creduto. Non importa quanto fosse stato bravo l'attore, per noi sarebbe mancata la necessaria verità per farci fare un buon lavoro. E come artisti noi attingiamo al pozzo della verità. La nostra verità era morta, è una cosa che succede nella vita. La vita dà e toglie. Gli eroi e i grandi uomini muoiono.