Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna nel video di Lift Me Up

Alla canzone di Rihanna "Lift Me Up" spetta il compito di celebrare musicalmente lo scomparso Chadwick Boseman alias T'Challa in Black Panther 2: Wakanda Forever.

Il 9 novembre ci aspetta al cinema Black Panther: Wakanda Forever, l'attesissimo Black Panther 2 che si misura con la scomparsa di Chadwick Boseman, il T'Challa del Marvel Cinematic Universe. Per celebrare degnamente l'evento, il regista Ryan Coogler e i Marvel Studios hanno coinvolto nella colonna sonora Rihanna, coautrice e interprete del brano "Lift Me Up", del quale qui embeddiamo il video musicale ufficiale.





Black Panther: Wakanda Forever, il coinvolgimento di Rihanna