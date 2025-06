Black Panther, Damson Idris nuovo T'Challa? La risposta dell'attore alimenta la speranza

News Cinema

Già da tempo si vociferava del possibile recasting di T'Challa e Damson Idris, in una recente intervista, avrebbe suggerito nuovamente questa pista.

Damson Idris potrebbe interpretare il prossimo T’Challa nel Marvel Cinematic Universe? Tempo fa si vociferava che gli Studios fossero alla ricerca di un nuovo interprete per il personaggio interpretato inizialmente dal compianto Chadwick Boseman e quelle voci di corridoio avrebbero ricevuto una spinta di recente per merito di Damson Idris. L’attore avrebbe lasciato intendere di aver affrontato la discussione con i Marvel Studios: sarà il nuovo T’Challa?

Black Panther 3, Damson Idris sarà il nuovo T’Challa? L’attore suggerisce la possibilità

Tra non molto Damson Idris sarà al cinema nel cast di F1, film particolarmente atteso da tutti gli appassionati di Formula 1 che lo vedrà dividere il set con Brad Pitt. Il futuro, però, potrebbe condurlo il Wakanda. Ospite di Today, l’attore si è prestato ad un gioco di domande e risposte sui prossimi impegni professionali in arrivo. A quel punto il co-conduttore ha colto la palla al balzo cercando di estorcere qualche informazione succosa: “Si vocifera che tu possa essere scelto come prossimo Black Panther. Ne avete parlato? Sì o no?”, ha chiesto il conduttore Craig Melvin. A quel punto Damson Idris, con le spalle al muro, ha esclamato: “Sì e no”. In un primo momento ha tentato di sviare la domanda, ma il conduttore ha rincarato la dose intervenendo: “A proposito, il sì e no potrebbe significare sì”. Damson Idris è intervenuto aggiungendo: “Ehm, potrebbe significare no!”.

Il botta e risposta è proseguito, con il conduttore che ha aggiunto: “Ma probabilmente è un sì. Se te lo chiedessero, diresti di sì?”. A quel punto Damson Idris non ha potuto più trattenersi e, senza esitazione, ha risposto un diretto e conciso: “Sì”. Da gennaio 2025 si vocifera di un possibile recasting di T’Challa, ma il produttore Nate Moore aveva smentito quelle voci un mese dopo: “So che online si è parlato molto di casting e cattivi. Niente di tutto ciò è vero. Ad essere sinceri, non ci siamo ancora arrivati, ma sono molto emozionato di iniziare queste conversazioni, spero quest'anno”. E, in merito al recasting, ha aggiunto: “Certamente non era nelle nostre intenzioni in Wakanda Forever. Non dirò mai nulla di troppo, ma è troppo presto per parlare di queste cose. Dobbiamo solo capire come sarà la storia”. In Black Panther: Wakanda Forever, Re T’Challa è morto rendendo omaggio anche al suo interprete Chadwick Boseman, venuto a mancare nel 2020 dopo una silenziosa battaglia contro il cancro. Il Wakanda ha poi trovato una nuova Pantera Nera con sua sorella Shuri, interpretata da Letitia Wright.