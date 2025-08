Black Panther 3, e se il villain fosse stato già introdotto nel MCU?

News Cinema

E se il villain del terzo film di Black Panther fosse stato già introdotto nel MCU grazie a Eyes of Wakanda?

Ryan Coogler ha più volte affrontato il futuro di Black Panther dopo quanto accaduto in Wakanda Forever. Il regista, che ha accompagnato il regno della Pantera Nera sin dal suo esordio sul grande schermo, ha sottolineato il suo interesse per un terzo film che avrebbe il suo posto nel calendario Marvel. E pur non avendo ancora condiviso dettagli in merito alla trama o alla data di distribuzione, di recente una miniserie d’animazione collegata al Wakanda avrebbe suggerito una possibile pista per il terzo film.

Black Panther 3 ha già anticipato chi sarà il prossimo villain in Eyes of Wakanda?

L’universo Marvel è interconnesso, motivo per cui tutto quello che succede su grande o piccolo schermo in genere trova sempre il modo di influenzare dinamiche e personaggi. Di recente su Disney+ è stata distribuita una nuova miniserie d’animazione intitolata Eyes of Wakanda, il cui cuore pulsante sono dei guerrieri wakandiani spediti per il mondo e per i secoli alla ricerca di manufatti del loro regno rubati e per questo pericolosi. E grazie a questa miniserie il pubblico ha conosciuto un nuovo personaggio che potrebbe avere un impatto sul terzo film di Black Panther. E se Eyes of Wakanda avesse introdotto il nuovo villain?

La storia del regno del Wakanda e dei suoi leader rappresenta uno degli aspetti più avvincenti ed intriganti del MCU agli occhi di molti, soprattutto da quando T’Challa è apparso per la prima volta in Captain America: Civil War. Black Panther 3 è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e potrebbe aver appena mostrato il suo prossimo villain. Nel primo episodio della miniserie animata è stato introdotto un guerriero wakandiano ribelle, che ha tradito la sua nazione e ha utilizzato la loro tecnologia per accumulare potere. Il suo nome è Lion ed è un ex membro della Guardia Reale del Wakanda. Il suo obiettivo è quello di conquistare il mondo e, nonostante sia morto nel 1260 a.C., potrebbe rappresentare un perfetto antagonista del terzo film di Black Panther. Tutto merito dei fumetti, naturalmente. In un volume del 2009 è emerso un complotto sul Culto del Leone, un gruppo che venera il Totem del Leone per rovesciare il Wakanda mentre T’Challa è sul letto di morte. La setta, quindi, evoca Morlun, un vampiro che dovrebbe prosciugare il potere della Pantera Nera, ma Shuri scopre il loro piano malvagio e riesce a fermarli in tempo, diventando poi a sua volta la nuova Pantera Nera. Nel MCU, però, Shuri è già diventata la Pantera Nera dopo la morte del fratello, per cui questa trama dovrebbe adattarsi agli eventi del MCU.