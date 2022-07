Black Panther 2, non ci sarà Daniel Kaluuya, interprete di W’Kabi

News Cinema

Daniel Kaluuya, tra poco sui nostri schermi con Nope di Jordan Peele, ha confermato che non è nel cast di Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo a novembre.

Impegnati com'erano i fan a immaginare il prossimo Black Panther: Wakanda Forever (nei cinema a novembre) senza il compianto Chadwick Boseman, ci si era un po' distratti sulla mancata conferma della presenza di Daniel Kaluuya. L'attore, tra poco coprotagonista anche di Nope, interpretava W'Kabi, miglior amico e consigliere di T'Challa. In effetti Kaluuya stesso ha detto di non aver preso parte al seguito firmato da Ryan Coogler. Ma per quale ragione? Leggi anche Black Panther 2, qualcuno vuole un altro attore per T'Challa, al posto di Chadwick Boseman

Daniel Kaluuya non c'è in Black Panther: Wakanda Forever, ecco perché manca W'Kabi