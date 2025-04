Black Bag - Doppio gioco: una clip in anteprima esclusiva dello spy movie di Steven Soderbergh

News Cinema

Uno dei registi imprescindibili del cinema contemporaneo torna in sala dal 30 aprile con un film elegantissimo e di grande intelligenza, dove allo spionaggio di sommano questioni che riguardano l'amore e la coppia. Protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett. Ecco una clip di Black Bag in anteprima esclusiva.

Black Bag arriva al cinema il 30 aprile, e voi non dovete assolutamente perderlo.

Prima di tutto perché Steven Soderbergh - che l'ha diretto, prodotto, fotografato e montato - è uno degli autori imprescindibili del cinema contemporaneo; poi perché racconta una storia di spionaggio avvincente e di grande intelligenza con uno stile elegantissimo e affascinante; e poi anche perché, in maniera molto hitchcockiana, il film - scritto da quel volpone di David Koepp - intreccia alla storia di spionaggio una serie di ragionamenti niente male sulle dinamiche delle relazioni sentimentali.

Protagonisti del film sono infatti Michael Fassbender e Cate Blanchett nel ruolo di due agenti dei servizi segreti britannici sposati tra loro; il problema nasce quando, all'inizio del film, il superiore del personaggio di Fassbender gli consegna una lista con cinque nomi: cinque identità di un traditore che lui deve identificare, tra le quali però c'è appunto anche il nome di sua moglie.

La prima mossa del protagonista è quella di organizzare una cena a casa invitando tutti i nomi di quella lista; in questa clip di Black Bag che vi presentiamo in anteprima esclusiva i momenti che precedono la cena, con alcuni scambi tra marito e moglie, che in qualche modo si studiano reciprocamente.

Black Bag: una clip del film in anteprima esclusiva

Nel cast di Black Bag, che nasce dalla terza collaborazione tra Soderberg e Koepp dopo quelle di Kimi e di Presence (l'horror ancora inedito in Italia), ci sono anche Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page e uno straordinario Pierce Brosnan. Noi siamo rimasti davvero entusiasti del film, come potete leggere nella recensione scritta da Federico Gironi. Qui di seguito, per invogliarvi ulteriormente, il trailer italiano ufficiale del film.

Black Bag: il trailer del film