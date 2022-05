Black Adam, il trailer con Dwayne Johnson ha una data ufficiale!

News Cinema

Dwayne Johnson, direttamente dal set dove si sta occupando degli ultimi ciak, annuncia una data per il trailer ufficiale di Black Adam, nelle sale a ottobre.

A fine ottobre vedremo finalmente al cinema Black Adam con Dwayne Johnson, uno dei progetti più cari a The Rock, che ancora una volta ha usato i social per comunicarci qualcosa di importante: la data in cui sarà pubblicato online il trailer di Black Adam, adattamento del fumetto DC Comics a cura di Jaume Collet-Serra, che per Dwayne ha già firmato l'anno scorso Jungle Cruise. Il film è uno dei più attesi nel DC Extended Universe gestito dalla Warner Bros. Ma qual è la data precisa dell'evento... e cosa stava girando Johnson sul set al momento dell'annuncio? Leggi anche Black Adam, una nuova foto da Dwayne Johnson in posa solenne

Black Adam, la data ufficiale del trailer annunciata da Dwayne Johnson

8 giugno. Questa la data in cui vedremo tutti il trailer ufficiale di Black Adam, immaginiamo simile al teaser già descritto dai persenti alla CinemaCon qualche settimana fa: scene finalmente disponibili per tutti, fan della DC Comics e non. Dwayne Johnson alias The Rock ha rivelato il giorno direttamente dal set, dove stava girando una delle ultime sequenze del film di Jaume Collet-Serra, una scena riguardante un trono che per il personaggio ha un significato speciale. Ecco cosa ha raccontato Johnson nel post di Instagram che embeddiamo qui in basso.

Per milioni di voi che conoscono la mitologia di Black Adam, capite l'importanza e il potere di questo trono.

Avevo promesso a me stesso che non mi ci sarei seduto finché non avessimo girato l'effettiva scena in cui Black Adam ottiene il diritto di prendersi il suo spazio sacro quassù. Il suo trono è roba grossa.

Quindi come al solito avevo appoggiato il mio culone sui gradini, per fare i compiti a casa.

Alla fine abbiamo girato il "momento iconico" e che momento è stato!

Anteprima mondiale del trailer di Black Adam: 8 giugno!