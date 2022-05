Black Adam, una nuovo foto da Dwayne Johnson, in posa solenne

News Cinema

Dwayne Johnson aggiorna i fan sulla lavorazione di Black Adam: siamo nella fase dei ritocchi e dei reshoot, e ogni occasione è buona per un'immagine solenne e motivante del nuovo eroe DC prossimamente al cinema.

Come sappiamo Black Adam è slittato leggermente, dall'estate all'ottobre di quest'anno, quando sarà al cinema un film molto atteso dai fan della DC Comics e del DC Extended Universe a cura della Warner Bros.: il suo mattatore Dwayne Johnson pensa a tenere aggiornati gli appassionati tramite il suo attivissimo account Instagram, e ora condivide una nuova immagine dietro le quinte degli ultimi reshoot. Il messaggio è sempre quello: "La gerarchia del potere nell'universo DC sta per cambiare". Leggi anche Black Adam, Dwayne Johnson: "Non bisogna far incazzare i fan"

Black Adam, una nuova foto in posa e un messaggio per i fan da Dwayne Johnson

Dwayne Johnson aggiorna i fan sulla lavorazione di Black Adam, al cinema a ottobre di quest'anno: il messaggio si accompagna a una recentissima nuova foto scattata sul set dei reshoot del film di Jaume Collet-Serra. Nessuna preoccupazione: è prassi ritoccare qualcosa dopo la fine delle riprese principali, anche per diverse settimane. The Rock è pronto a seguire la sua creatura fino alla morte: da ogni messaggio è chiaro che per Johnson, anche coproducer del cinecomic con la sua Seven Bucks Productions, Black Adam è un progetto particolare. Anche questo post fa trasparire la cosa: i suoi fan lo sosterranno tanto da dare filo da torcere al boxoffice all'apparentemente intoccabile Marvel? Ecco il testo del messaggio:

Un'intensa settimana di produzione procede, mentre diamo gli ultimi ritocchi a Black Adam.

Nella mia carriera ho avuto il privilegio di interpretare alcuni grandi (e divertenti) personaggi nel corso degli anni, ma nessuno è nel mio DNA come questo antieroe conosciuto come l' "uomo in nero", Teth Adam.

Combatti contro la morte della luce.

La gerarchia del potere nell'Universo DC sta per cambiare.