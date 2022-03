Bla Bla Baby: ecco il trailer del film di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 7 aprile, con 01 Distribution, questa commedia per famiglie "alla Senti chi parla" che vede nel cast anche Massimo De Lorenzo, Maria Di Boase, Chiara Noschese, Nicolas Vaporidis e tanti altri.

Il 7 aprile debutterà nei cinema italiani distribuito da 01 Distribution la nuova commedia diretta da Fausto Brizzi, che si intitola Bla Bla Baby e di cui vi mostriamo di seguito trailer e poster ufficiali.

In questo film per tutta la famiglia si racconta una storia "alla Senti chi parla", nella quale un uomo, stremato dal lavoro all'asilo nido della sua azienda, inizia magicamente a sentire parole e pensieri dei bambini, scoprendoli peraltro capaci di linguaggio ricercato e forbito e di pensieri complessi, adulti, insospettabili.

Prodotto da Luca Barbareschi, alla sua quarta collaborazione con Brizzi dopo Modalità aereo, Se mi vuoi bene e La mia banda suona il pop, Bla Bla Baby è stato scritto da Paola Mammini, Herbert Simone Paragnani, dallo stesso Brizzi e da Mauro Uzzeo, giovane talento del fumetto italiano.

Alessandro Preziosi interpreta il ruolo di Luca, il protagonista, e al suo fianco ci sono Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Rienzo, Fabrizio Nardi.

Bla Bla Baby: trailer, trama e poster del film