BioShock, Netflix fa sul serio: svelati regista e sceneggiatore

News Cinema

Per l'adattamento della saga videoludica di BioShock, Netflix punta sul regista di Io sono leggenda e lo sceneggiatore di Blade Runner 2049.

L'adattamento in forma di lungometraggio della saga videoludica BioShock prosegue presso Netflix a passo deciso: sono stati infatti resi noti i nomi del regista e dello sceneggiatore che si occuperanno di gestire il materiale proposto da Ken Levine tra il 2007 e il 2013. Si tratta rispettivamente di Francis Lawrence e Michael Green, che in curriculum hanno mostrato negli anni una notevole capacità nelle riletture per il cinema di opere provenienti da altri media. Leggi anche Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente, il regista Francis Lawrence sull'adattamento del prequel

BioShock sarà diretto da Francis Lawrence e scritto da Michael Green

Prima di dedicarsi a BioShock per Netflix, Francis Lawrence concluderà Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, in uscita nel novembre 2023. Lawrence in passato ha diretto tutti gli adattamenti della saga di Hunger Games a parte il primo lungometraggio, ma ha firmato anche kolossal apprezzati come Io sono leggenda e Constantine. Lo sceneggiatore Michael Green invece gestì la patata bollente di Blade Runner 2049, ma si è anche cimentato con gli adattamenti da Agatha Christie per Kenneth Branagh, con Assassino sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo.

Si attendono notizie sul cast di BioShock, che ricordiamo racconta (almeno per quanto riguarda il primo titolo uscito nel 2007) di Jack, un uomo che negli anni Sessanta scopre per caso, dopo essere sopravvissuto a un disastro aereo, le rovine sottomarine di una città utopistica, Rapture, creata dal magnate Andrew Ryan.

Netflix ha anche in cantiere ulteriori "traduzioni" di videogiochi: ricordiamo The Division (da Tom Clancy) con Jake Gyllenhaal, nonché Dragon's Lair (dallo storico laser disk game cartoon di Don Bluth), oltre alle serie basate su Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games e Assassin's Creed della Ubisoft.