BIM Distribuzione: Nel 2018 la qualità supera la quantità in film dal cast eccellente

Con meno film rispetto alla scorsa stagione, la BIM investe come sempre sulle grandi storie, sull'ottimo cinema d'autore e sugli attori di talento. Se per la distribuzione il 2017 termina con il francese 50 primavere, nel 2018 arriveranno Oltre la notte di Fatih Akin, The Silent Man (con Liam Neeson), Final Portrait di Stanley Tucci e Old Man and the Gun, interpretato da Casey Affleck e da Robert Redford. Di questi titoli ci parla Antonio Medici, Amministratore Delegato BIM: