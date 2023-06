Billy: una clip in anteprima esclusiva del film di Emilia Mazzacurati con Alessandro Gassmann

News Cinema

Billy è il film del debutto alla regia di Emilia Mazzacurati, figlia d'arte dell'indimenticabile Carlo, in uscita al cinema oggi 1 giugno. In anteprima esclusiva vi offriamo una clip con Alessandro Gassmann e Giuseppe Battiston.

Dopo l'anteprima al festival di Bellaria, arriva al cinema il primo giugno Billy, opera prima di Emilia Mazzacurati, figlia dell'indimenticato Carlo. La neoregista firma una commedia, interpretata da un cast di sicuro richiamo: Billy è il lanciatissimo Matteo Oscar Giuggioli, affiancato da un Alessandro Gassmann in versione "vecchia" rockstar, con Giuseppe Battiston, Carla Signoris, Benedetta Gris, Roberto Citran, Sandra Ceccarelli e Kristina Hermin. Coprodotto da Rai Cinema e distribuito al cinema da Parthénos, Billy è una storia di sentimenti raccontata sotto forma di road movie. Per prepararvi alle sue atmosfere vi presentiamo in anteprima esclusiva una scena in cui vediamo il confronto tra il rocker malmesso Zippo (Gassmann) e Massimo, interpretato da Giuseppe Battiston.



Billy: Una Clip Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Billy: la trama e il trailer del film