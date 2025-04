Bill Murray, Naomi Watts e un alano nel trailer di L'amico fedele

News Cinema

Dal 5 giugno al cinema questo film tratto da un romanzo di Sigrid Nunez che racconta di un'amicizia fuori dal comune. Ecco il trailer e la trama di L'amico fedele.

Arriva il 5 giugno nei cinema italiani con Universal Pictures un film dal titolo L'amico fedele, insolita storia d'amicizia che vede protagonisti Naomi Watts, Bill Murray e un gigantesco cane alano.

Il film è l'adattamento di un romanzo vincitore del National Book Award scritto da Sigrid Nunez, realizzato sia in veste di sceneggiatori che di registi dalla coppia formata da David Siegel e Scott McGehee (quelli di Parole d'amore e Quel che sapeva Maisie).

Nel film Naomi Watts è Iris, autrice e insegnante di scrittura a New York che, dopo l'improvvisa scomparsa del suo più caro amico e mentore (Murray), si ritrova a dover custodire sia l'eredità letteraria dell'uomo sia il suo amatissimo alano, Apollo. Pur con molte esitazioni, Iris accoglie il gigantesco cane nel suo minuscolo appartamento di Manhattan, instaurando con lui un legame sorprendente e profondo, anche se la presenza imponente di Apollo finisce per stravolgere i suoi impegni professionali e la sua quotidianità. Insieme, questa strana coppia comincia lentamente a elaborare il lutto condiviso, intraprendendo un inaspettato percorso verso l'accettazione e la guarigione. Nel cast, oltre alla protagonista e a Murray, ci sono anche Sarh Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd, Noma Dumezweni, Felix Solis, Owen Teague e Carla Gugino.

