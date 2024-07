Beverly Hills Cop 4, l'ultimo trailer ha qualcosa di speciale, una firma antica

News Cinema

Per il trailer finale di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, Netflix ha cercato il montatore Benedict Coulter, che si occupò dei trailer originali del primo e del secondo film. C'è la stessa canzone, c'è una voce fuori campo che fa molto anni Ottanta. Coulter ha raccontato a Deadline quello che lo lega alla saga.

Avete visto l'ultimo trailer di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, il Beverly Hills Cop 4 in streaming da ieri su Netflix? Osservatelo qui in basso, perché se pensate che abbia un'atmosfera MOLTO anni Ottanta, anche al di là del personaggio stesso, c'è un buon motivo: come ha scoperto Deadline, Netflix ha chiesto di montarlo a Benedict Coulter, la stessa persona che montò i trailer del primo e del secondo capitolo quarant'anni or sono! E il trailer usa lo stesso pezzo, Neutron Dance delle Pointer Sisters!





Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, ancora a ritmo delle Pointer Sisters

Il trailer di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F è vintage anni Ottanta all'inverosimile: montato da Benedict Coulter che si occupò dei trailer di Beverly Hills Cop 1 & 2 (1984 e 1987), è costruito sulla "Neutron Dance" delle Pointer Sisters e addirittura usa la voce fuori campo del defunto Don LaFontaine (previo permesso della vedova), che accompagnava il trailer del secondo capitolo, parlando di un "ritorno" che si addiceva bene anche a questo quarto atto. Insomma, un'operazione di modernariato che ha divertito molto Coulter: "La cosa da ridere è che ho mostrato un paio di versioni al regista e mi ha fatto: wow, mi sa che così è esagerato! E gli ho detto: beh, ma questo è lo stile, così facevamo i trailer negli Ottanta. Ti lanciavamo tutto addosso!" Benedict si è anche abbandonato ai ricordi, spiegando come fu coinvolto in quella produzione nel 1984.

Stavo diventando tipo il montatore più fidato alla Kaleidoscope Films, avevo fatto un paio di trailer per grossi film, stavo per andare a casa un venerdì sera, quando i miei capi vengono da me scuri in volto e dicono: "Abbiamo bisogno d'aiuto. Ci sei nel weekend? C'è questo film Beverly Hills Cop, un altro montatore ha fatto un trailer, è terribile, Don Simpson e Jerry Bruckheimer [i produttori, ndr] verranno qui domenica per vedere un nostro trailer. Ci serve per forza." Dissi: "Sicuro, lo faccio io." Tenete presente che era il 1984, lavoravamo con la pellicola, io lavoravo sulla moviola, avevo dodici bobine, immagine e suono separati. Il film era in bianco e nero perché gli studi non volevano spendere soldi per mandarci una copia a colori. Alla fine del dodicesimo rullo, dov'erano i titoli di coda, c'era la canzone Neutron Dance delle Pointer Sisters, carica d'energia. Pensai: "Beh, perfetta. Monterò su questo pezzo, così non dovrò cercare la musica." Iniziai a montare subito sabato, finii domenica sul presto. Simpson e Bruckheimer vennero alla Kaleidoscope, lo videro, impazzirono e dissero: "Ma è fantastico!" È stato uno dei miei rarissimi casi di "buona la prima". Non ci fu bisogno di cambiare nulla.