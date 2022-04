Bellaria Film Festival 2022: il programma della 14esima edizione

News Cinema

Avrà luogo a Bellaria Igea Marina, dal 12 al 15 maggio, la quarantesima edizione del Bellaria Film Festival, dedicata al giovane cinema italiano indipendente.

Si svolgerà dal 12 al 15 maggio, nella località balneare Bellaria Igea Marina, la quarantesima edizione del Bellaria Film Festival, storica manifestazione cinematografica che quest'anno sarà diretta per la prima volta da Daniela Persico, critico cinematografico, programmer e curatrice

Dopo una serie di edizioni dedicate principalmente al documentario, il Bellaria Film Festival torna a occuparsi del cinema italiano indipendente, nell'intento di lanciare futuri grandi autori, come ha fatto in passato con Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Gianfranco Rosi e Pietro Marcello. Ciò significa che verranno presentate opere prime del presente, alcune provenienti da altri festival internazionali, altre in anteprima assoluta.

Film di apertura e chiusura e incontri

I film di apertura e chiusura del Bellaria Film Festival saranno rispettivamente Alcarràs di Carla Simon (film vincitore dell'Orso d'Oro alla Berlinale nel 2022) e I Tuttofare di Neus Ballús, che si è aggiudicato il Pardo d'Oro per la miglior interpretazione maschile al Festival di Locarno 2021. A presentarli al pubblico saranno le due registe.

Da segnalare anche l'incontro con Andrea Carpenzano, che grazie alla sua performance in Calcinculo riceverà il premio Casa Rossa per il volto del cinema indipendente italiano.

Infine è da non perdere l’appuntamento con Giuseppe Piccioni. Il regista del recente L'ombra del giorno, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, presenterà Fuori dal mondo, che nel 1999 ha vinto, proprio a Bellaria, il premio Casa Rossa. Piccioni sarà protagonista di una masterclass.

I concorsi:

Tornano, al Bellaria Film Festival, i due concorsi competitivi:

Il concorso Casa Rossa, con un premio di 5000 euro, è stato ideato da Enrico Ghezzi e Morando Morandini ed è dedicato ai film diretti e prodotti dai nuovi protagonisti del cinema italiano alla loro opera prima o seconda. I film che si contendono il premio Casa Rossa sono:

Il concorso Gabbiano sarà invece dedicato ai film indipendenti e inediti. Il vincitore riceverà un premio di 3000 Euro assegnato da una giuria composta da Lucia Mascino, Martina Parenti, Massimo D’Anolfi e Mathilde Henrot. In gara ci sono dieci film, in lizza anche per il Premio del Pubblico.

L'omaggio a Enrico Ghezzi

La quarantesima edizione del Bellaria Film Festival renderà omaggio a Enrico Ghezzi, che è stato direttore della manifestazione per quattordici anni. Lo farà attraverso un'installazione di Alessandro Gagliardo e dello stesso Ghezzi, e con una lettura di Luigi Lo Cascio di memorabili interventi del critico. Non mancherà un percorso di letture itineranti di alcuni dei suoi scritti più celebri.

Al Bellaria Film Festival 2022 ci sarà spazio anche per i film musicali, strettamente connessi al territorio dell'Emilia-Romagna, per i dibattiti e per gli studenti, che potranno partecipare a workshop di formazione.

Per il programma completo del Bellaria Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.