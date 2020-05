Before the End: Julie Delpy ed Ethan Hawke continuano la trilogia "Prima di..." nel corto di un fan - Video

News Cinema

Julie Delpy ed Ethan Hawke, protagonisti della trilogia romantica "Prima di..." di Richard Linklater, iniziata nel 1995 con Prima del tramonto, nel breve corto Before The End realizzato da un fan.

Ricordate la trilogia di Richard Linklater con Julie Delpy e Ethan Hawke, iniziata nel 1995 con Prima dell'alba, continuata nel 2004 con Prima del tramonto e terminata nel 2013 con Before Midnight? Quella che gli americani chiamano Before e che noi potremmo chiamare, dati i titoli Prima/Before? Bene, se siete fan delle avventure romantiche della ragazza francese Celine e dell'americano Jesse, che dopo il loro primo incontro durante una vacanza a Vienna si ritrovano anni dopo a Parigi e poi in Grecia (e parlano tantissimo), vi sarete sicuramente chiesti se Linklater avesse o meno intenzione di proseguire la storia con un quarto film. Ma quella di cui vi parliamo non è la risposta a quella domanda.

Before the End è un cortometraggio assemblato da un fan, mettendo insieme recenti interviste rilasciate da casa da Julie Delpy ed Ethan Hawke per il Toronto International Film Festival, dove senza parole ma sulla musica di Come Here di Kath Bloom (da Prima dell'alba) osserviamo le espressioni dei due attori.

Lo scopo del corto era quello di ricreare la scena della cabina di registrazione di Prima dell'alba nel nuovo contesto della quarantena. Rob Stone, il fan autore del (brillante?) esperimento ne parla come di un tentativo di "aggiornare l'effetto Kuleshov per i social media, ovvero dimostrare come la giustapposizione di immagini non correlate tra di loro venga letta dal pubblico cinematografico come narrativa, anche se la proiezione di legami emotivi tra le immagini è, come in questo caso, una totale costruzione del pubblico".

Vedendo il corto che ne pensate? L'esperimento è riuscito?