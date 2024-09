Beetlejuice Beetlejuice, il montatore esclude una Director's Cut: "Al cinema c'è già la versione che Tim voleva"

News Cinema

Jay Prychidny, che ha cominciato a lavorare come montatore di Tim Burton sulla serie Mercoledì, si è occupato anche di Beetlejuice Beetlejuice ora in sala. Racconta com'è stato il metodo di lavoro con Burton, se paragonato a quello di altri autori. Director's Cut? Non ce n'è bisogno.

Beetlejuice Beetlejuice è in sala, in un generale apprezzamento del pubblico specialmente negli USA: Bloody Disgusting ha parlato con il montatore del film Jay Prychidny, che ha conosciuto Tim Burton lavorando sulla serie Mercoledì, e che ha ricevuto il compito di contribuire a questo sequel storico, se non altro per i corposi 36 anni trascorsi dall'uscita del prototipo. Prychidny spiega il metodo di lavoro che hanno tenuto con Burton sul film, e leva ogni dubbio su una possibile Director's Cut del lungometraggio, a suo dire non necessaria. Leggi anche Beeltejuice Beetlejuice, la morte di un personaggio è una paura recondita di Tim Burton! [SPOILER]

Jay Prychidny, il montatore di Tim Burton per Beetlejuice Beetlejuice, esclude la Director's Cut