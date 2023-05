Beetlejuice 2 - Winona Ryder torna nei panni goth di Lydia nelle prime foto dal set

News Cinema

Le riprese di Beetlejuice 2 - atteso sequel del cult anni '80 di Tim Burton - sono attualmente in corso a Londra e dal set cominciano a trapelare le prime foto, che offrono anticipazioni e sguardi inediti ai look delle star coinvolte. In queste ore, sono state infatti diffuse alcune immagini che confermano il ritorno di Winona Ryder, pronta a sfoggiare nuovamente gli abiti goth di Lydia Deetz.

Beetlejuice 2 - Winona Ryder è di nuovo Lydia Deetz nelle foto dal set

Beetlejuice 2 sancirà non solo il ritorno dell'istrionico protagonista, Michael Keaton, ma anche di Catherine o' Hara e Winona Ryder, che riprenderanno i rispettivi ruoli, ovvero quelli di Delia e Lydia Deetz. A giudicare dalle foto trapelate in rete, Lydia non ha rinunciato al suo look gotico una volta cresciuta - Ryder appare infatti vestita di nero, con il volto pallido e i capelli tinti di un nero molto scuro. I fan, quindi, potranno scoprire cosa è accaduto alla giovane protagonista e cosa ne è stato della sua vita da adulta, rassicurati però dal fatto che Lydia è rimasta esattamente la stessa.

Whoa! Winona Ryder is back as Lydia Deetz on the set of Beetlejuice 2! pic.twitter.com/gwKIjaaMcq — Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) May 18, 2023

Dopo essere tornata alla ribalta con Stranger Things - ambientata ed ispirata agli anni '80 - Winona Ryder è pronta a tornare ad Hollywood da assoluta protagonista. Ad accompagnarla, nei panni di sua figlia, troviamo la sua "erede spirituale", Jenna Ortega, che firma la sua seconda collaborazione con Tim Burton dopo la fortunata serie Netflix Mercoledì. Completano poi il cast Monica Bellucci - attuale compagna di Burton, che dovrebbe interpretare la moglie dello "Spiritello Porcello" -, Justin Thereoux e Willem Dafoe - atteso anche in Nosferatu di Robert Eggers e nei due prossimi progetti di Yorgos Lanthimos - Poor Things, al cinema dall'8 settembre - ed AND, attualmente in produzione. Beetlejuice 2 è poi basato su una sceneggiatura scritta dagli autori di Mercoledì, Alfred Gough e Miles Millar. Una prima bozza era stata però realizzata da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg - produttori del progetto - e rimaneggiata da Mike Vukadinovich. Nel team produttivo figura anche Brad Pitt, con la sua Plan B Entertainment - già dietro il controverso biopic Blonde ed attualmente impegnata nello sport movie sulla Formula 1 di cui è protagonista lo stesso Pitt. Tim Burton tornerà poi a collaborare con Danny Elfman - autore della colonna sonora - e con la costumista Colleen Atwood, la quale - stando a quanto riportato da Variety - avrebbe già terminato la prima settimana di produzione. Beetlejuice 2 sarà al cinema a partire dal 6 settembre 2024, mentre non è chiaro quanto termineranno le riprese. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.