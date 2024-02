Beetlejuice 2, Michael Keaton svela: "Io e Tim Burton titubanti sul sequel, ecco perché invece funzionerà

News Cinema

Michael Keaton, dopo 35 anni, ha vestito di nuovo i sudici panni di Beetlejuice nell'attesissimo sequel del cult diretto da Tim Burton nel 1988. Intervistato da People, l'attore ha condiviso qualche dettaglio sulla sua esperienza sul set e sul ruolo che la tecnologia avrà nel film.

In occasione della presentazione di Knox Goes Away (il nuovo thriller di cui è protagonista), Michael Keaton ha svelato qualche dettaglio in più sull'attesissimo Beetlejuice 2, sequel del cult diretto da Tim Burton nel 1988. Il noto attore tornerà a vestire i panni dello scorrettissimo fantasma, pronto a spaventare e mettere i bastoni fra le ruote a nuovi personaggi e vecchie conoscenze.

Intervistato da People, Keaton ha ammesso, a proposito di Beetlejuice 2: "È la cosa più divertente che ho fatto sul set da molto tempo. Da un lato potresti dire: 'Beh, è ovviamente la cosa più divertente'. Sembra divertente, ma non sempre funziona così".

L'attesissimo sequel, il cui titolo esatto è Beetlejuice Beetlejuice, vedrà il ritorno di buona parte del cast originale, con qualche interessante new entry. La data di uscita prevista per la balck comedy è il 6 settembre 2024. Ben 35 anni dopo il primo capitolo. Michael Keaton e Tim Burton hanno lavorato insieme anche nei due lungometraggi dedicati a Batman (del 1989 e del 1992).

A tal proposito, la star di Birdman ha svelato che l'idea di dare un prosieguo a questi grandi successi del passato è passata più volte per la testa sia a lui che al regista, in questi anni.

Abbiamo pensato: 'Bisogna farlo bene. Altrimenti, semplicemente, non farlo. Andiamo avanti con le nostre vite e facciamo altre cose.' Quindi ero titubante e cauto, e probabilmente lui [Burton, ndr] lo è stato altrettanto in tutti questi anni. Una volta arrivati ​​al dunque, ho detto: 'Okay, facciamolo e basta'. Vediamo solo se possiamo farcela, se riusciamo a farcela'.

Accanto a Michael Keaton, si diceva, torneranno Catherine O'Hara e Winona Ryder, ancora una volta nei panni di madre e figlia, ovvero Delia e Lydia Deetz. Completano il cast Justin Theroux, in un ruolo attualmente ignoto, Willem Dafoe, che sarà un avvocato zombie dell'aldilà, e Monica Bellucci. Quest'ultima, compagna di vita e nuova musa del regista, interpreterà la moglie di Beetlejuice. La talentuosa Jenna Ortega, star della serie Netflix Mercoledì, sarà Astrid, figlia di Lydia.

Malgrado i dettagli sulla trama siano top secret, sappiamo che la storia sarà ambientata nella cittadina di Winter River, in Connecticut. La stessa che fece da cornice a Beetlejuice. Gli eventi del sequel, però, si svolgeranno 30 anni dopo quelli dell'archetipo. "L'unica cosa che Burton e io abbiamo deciso presto, fin dall'inizio - ha continuato Keaton - se mai l'avessimo fatto di nuovo, è che non ero assolutamente interessato a girare qualcosa in cui c'era troppa tecnologia. Doveva sembrare fatto a mano".

Quanto affermato dal divo 72enne coincide con le dichiarazioni rilasciate da Jenna Ortega circa un mese fa. In Beetlejuice, Beetlejuice non ci sarà molto spazio per la CGI. Al contrario, gli effetti speciali saranno prevalentemente artigianali, in continuità con il cult del 1988. Non a caso quest'ultimo, in cui l'autenticità prevaleva sulla tecnologia, vinse il Premio Oscar per il Miglior Trucco.

È la cosa più emozionante. Quando riesci a recitare di nuovo dopo anni passati davanti a uno schermo gigante [il green screen, ndr], fingendo che qualcuno sia di fronte a te, è semplicemente ed enormemente divertente.

A produrre Beetlejuice 2, tra gli altri, la Plan B di Brad Pitt e lo stesso Burton. Firmano la sceneggiatura Alfred Gough e Miles Millar, già sceneggiatori di Mercoledì. Tra le vecchie conoscenze del cinema burtoniano coinvolte nel progetto, citiamo anche la costumista Colleen Atwoode il compositore Danny Elfman.