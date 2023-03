Beetlejuice 2, Jenna Ortega in trattative per il film sequel

News Cinema

Jenna Ortega e Tim Burton potrebbero lavorare di nuovo insieme: dopo Mercoledì, l'attrice starebbe valutando il ruolo da protagonista in Beetlejuice 2.

Jenna Ortega e Tim Burton potrebbero avviare un sodalizio interessante dopo Mercoledì. L’attrice, secondo le ultime voci di corridoio riportate da Variety, è in trattative per interpretare la protagonista in Beetlejuice 2. Il film sequel al momento non ha rilasciato particolari indizi, così come finora Tim Burton ha preferito non sbilanciarsi troppo. Ma chi potrebbe interpretare Jenna Ortega?



Beetlejuice 2, Jenna Ortega in trattative: chi potrebbe interpretare

Mercoledì è tra le Serie TV più chiacchierate del 2022 e, dopo il successo raggiunto in casa Netflix, Tim Burton e Jenna Ortega potrebbero lavorare ancora una volta insieme. Tralasciando la seconda stagione di Mercoledì confermata ormai da settimane, attrice e regista potrebbero dividere il set di Beetlejuice 2. Secondo quanto riportato da Variety, l’attrice potrebbe interpretare la figlia di Lydia Deetz, il personaggio interpretato da Winona Ryder nel primo film uscito nel 1988. Se l’attrice venisse realmente confermata per il ruolo, la produzione – una volta definito il budget – dovrebbe partire verso la fine di maggio o al più agli inizi di giugno secondo The Hollywood Reporter. Il progetto ha subito alti e bassi nel corso degli anni, ma sia Winona Ryder che Michael Keaton, star originali del primo film, dovrebbero tornare per il sequel e riprendere i rispettivi ruoli. I primi discorsi relativi ad un possibile sequel sono emergi già a partire dal 2013. L’anno seguente, Tim Burton ha tessuto le lodi di Michael Keaton. Come riporta Variety, ha dichiarato:

C’è solo un Beetlejuice ed è Michael Keaton. C’è una possibile sceneggiatura e mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Penso che ora ci siano più possibilità che mai. Mi manca quel personaggio.

Con il passare degli anni, la possibilità di un sequel è diventata sempre più remota. Non molto tempo fa, Tim Burton durante il Lumière Film Festival ha affrontato nuovamente il tema senza sbilanciarsi più di tanto. “Diciamo che nulla è escluso. Sono certo che farò un film soltanto quando mi ritrovo sul set in questione per le riprese. In genere mi piace arrivare in fondo alle cose di cui mi occupo. Sto lavorando a qualche idea, ma siamo soltanto all’inizio. Vedremo come si evolverà”. Il progetto al momento è ancora avvolto nel mistero. Anche il casting di Jenna Ortega non è stato confermato per cui non è ufficiale. Per l’attrice si tratterebbe di una nuova avventura sul grande schermo dopo Scream del 2022 e Scream IV. Per non parlare di Mercoledì, diventata un fenomeno televisivo e social. Riguardo la possibile trama di Beetlejuice 2, ScreenRant ipotizza che punterà ad una nuova generazione. La figlia di Lydya potrebbe chiamare accidentalmente Beetlejuice chiedendo il suo aiuto?