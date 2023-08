Beetlejuice 2: i temi, gli attori e quello che sappiamo finora

News Cinema

Il direttore della fotografia di Beetlejuice 2, Haris Zambarloukos, dà qualche suggerimento su quello che possiamo aspettarci da un sequel "ambientato nel più folle dei mondi possibili".

A volte ritornano. Anche dopo 35 anni. Tra i moltissimi sequel e reboot affrontati a distanza di moltissimo tempo e di cui si riempirà sempre più il cinema a venire, in mancanza di idee originali, uno dei più attesi e insieme temuti è Beetlejuice 2, che torna a visitare luoghi e personaggi del primo film con Winona Ryder e Michael Keaton, per mano dello stesso Tim Burton, che all'epoca era nel suo miglior periodo creativo. Cosa succederà in questo sequel? Riuscirà il protagonista a rientrare negli attillati panni dello "spiritello porcello" o si farà per questo ampio uso di effetti speciali e CGI? E la storia, qual è? A tutte queste domande non siamo in grado di dare una risposta, ma qualche indizio, nei limiti del possibile, lo ha fornito il direttore della fotografia di Beetlejuice 2, che porta il nome, di chiara origine greca, di Haris Zambarloukos.

Beetlejuice 2: cosa è successo allora e cosa succederà

In Beetlejuice, nel caso non l'aveste mai visto, una coppia recentemente deceduta, interpretata da Geena Davis e Alec Baldwin, deve sopportare nella loro vecchia casa l'arrivo di una fastidiosa famiglia newyorkese (Jeffrey Jones, Catherine O'Hara e Wynona Rider) che l'ha acquistata. Per liberarsene, evocano un bio-esorcista, Beetlejuice appunto, che non solo terrorizza gli ospiti ma finisce per disgustare anche loro, tanto che morti e non morti si schierano contro di lui, mentre, per mettere fine al caos che ha provocato, Beetlejuice cerca di costringere Lydia, la ragazzina goth della famiglia vivente, a sposarlo. Tornano nel cast del sequel com'è noto Winona Ryder nel ruolo di Lydia, Catherine O'Hara in quello della sua matrigna, Delia, e ovviamente Michael Keaton. Jenna Ortega sarà la figlia di Lydia e foto rubate dal set la mostrano in abito da sposa.

Zambarloukos ha rivelato i temi fondamentali del film, al momento come tanti altri bloccato dallo sciopero SAG-AFTRA e WGA. Al centro della storia c'è la tematica della famiglia, ovvero di quello che la mantiene salda e unita anche in un mondo imprevedibile e in costante cambiamento: "Fondamentalmente Beetlejuice 2 è la storia di una famiglia. Ora sono passati 30 anni e affronta quali sono le complessità e la condizione umana nel cercare di tenere costantemente unita una famiglia nel più folle dei mondi possibili. Questo è anche il motivo per cui scelgo i progetti, per me la possibilità di riconoscermi umanamente è fondamentale".

Cos'altro sappiamo del sequel? Dalle foto circolate dal set sappiamo che la storia è di nuovo ambientata nella cittadona di Winter River, in Connecticut, 30 anni dopo (il tempo filmico è più lento di quello umano, ndr) gli eventi del primo film. Ci sarà una maggiore presenza del mondo dell'aldilà, dove Willem Dafoe è un avvocato zombie che cerca di assicurare l'ordine tra i morti, mentre Justin Theroux ha un ruolo ancora non specificato. E a quanto pare l'inquieto Beetlejuice è sposato col personaggio di Monica Bellucci, attuale compagna di Tim Burton. Si sa poi che una scena del sequel riguarda un funerale a cui partecipano i personaggi principali. Insomma, sono diversi i motivi per aspettare questo sequel, anche se il tanto tempo passato continua a preoccuparci...