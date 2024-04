Beetlejuice 2, Geena Davis: "Perché non sono nel sequel? Per Barbara è passato solo un minuto!"

News Cinema

Ormai sappiamo che i coniugi Maitland, alias Geena Davis e Alec Baldwin, non saranno nel sequel Beetlejuice Beetlejuice. Il motivo in realtà è abbastanza ovvio... e Michael Keaton è stato più fortunato di loro!

Beetlejuice Beetlejuice, quel Beetlejuice 2 che sembrava improbabile anche agli stessi Tim Burton e Michael Keaton, è quasi realtà: sarà nei cinema italiani dal 5 settembre, ma sappiamo già che non ci saranno i coniugi Maitland, che nell'originale del 1988 erano interpretati da Geena Davis e Alec Baldwin. In tempi di revival, possibile che nessuno abbia chiesto loro di partecipare? In realtà c'è un problema "tecnico" non di poco conto... come conferma ironicamente Geena Davis, rispondendo a Entertainment Tonight. Leggi anche Beetlejuice, Beetlejuice: Michael Keaton "sembrava posseduto" durante le riprese, parola di Tim Burton!

Geena Davis non c'è in Beetlejuice 2? "Per un fantasma è passato solo un minuto"

In Beetlejuice Beetlejuice mancheranno Geena Davis e Alec Baldwin, che nel primo Beetlejuice erano l'ingenua coppia di neomorti, i coniugi Maitland, che evocavano lo "Spiritello Porcello" di Michael Keaton per liberarsi dei vivi che avevano comprato la loro abitazione. Possibile che Tim Burton non li abbia coinvolti? In realtà il motivo dell'assenza è abbastanza ovvio, se pensate per un attimo alla natura dei personaggi... e alla normale, ovvia e spietata natura di noi esseri umani. Invecchiamo! Geena dice:

No, non sono nel remake [non è un remake però, è un sequel, ndr]. Oh, vi aspettavate che ci sarei stata? Sì, beh, sapete che c'è? La mia teoria è che i fantasmi non invecchiano... non che io sia invecchiata, intendiamoci! I nostri personaggi rimanevano per sempre uguali all'aspetto che avevano quando erano morti. È passato un bel po' di tempo, ma per loro è passato un minuto. Ho sentito che il trailer è uscito e qualcuno mi ha detto che c'era chi piangeva, devo vederlo.