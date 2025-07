Becoming Roosi, la crescita di una giovanissima militante a Giffoni

News Cinema

Nella sezione GExDoc dedicata al cinema del reale una ragazzina viene raccontata dagli 8 ai 18 anni per seguire la crescita di una bambina cresciuta in una famiglia di militanti che elabora il proprio rapporto con il clima che cambia e le possibilità di impegnarsi per contrastarne il fenomeno.

Gli alti e bassi, i sorrisi e le litigate feroci, fra incomprensioni e l'amore di una madre verso una figlia, e viceversa. Perché è la giovanissima Roosi la protagonista di un documentario estone, Becoming Roosi, diretto da Margit Lillak e presentato nella sezione GExDoc del Giffoni Film Festival edizione 2025. Viene seguita nel corso di dieci anni, quelli cruciali per la crescita da bambina a adulta o quasi, dagli 8 ai 18, da una comune in cui i genitori hanno vissuto e l'hanno cresciuta fino alla lo separazione e all'abbandona di casa della giovane per studiare all'estero, in Germania.

Becoming Roosi è la divertente e stimolante storia di una ragazza che è fuggita dalla comune hippy in cui è cresciuta insieme ai suoi genitori per diventare una cittadina di un mondo e di un pianeta in cerca di qualcuno che lo salvi.

Becoming Roosi: la trama

La regista ha conosciuto Roosi 10 anni fa. L'ha filmata per oltre 4 anni, mentre cresceva in una comunità ecologica che i suoi genitori avevano creato con le migliori intenzioni. Quella che doveva essere un'infanzia perfetta nella comunità si è rivelata una sfida per una bambina piccola, che ha reagito spesso protestando e dimostrando risentimento.

Dopo alcuni anni, Lillak è tornata a seguire Roosi, ormai quindicenne. Aveva lasciato la comunità e viveva con sua madre in una piccola città dell'Estonia. "La sua metamorfosi mi ha incuriosito molto e ho ricominciato a filmarla", racconta la regista. "È oppressa dal peso dell'ansia climatica, dal senso di colpa e dalla rabbia. È divisa tra il diventare un'attivista e il trovare la propria strada attraverso la creatività e il godersi l'estasi dell'adolescenza.

Vediamo il conflitto archetipico in un rapporto madre-figlia, ma ciò che lo rende insolito è la sua eredità speciale: ho le immagini d'archivio del passato che ci aiutano a capire le scelte di vita future della protagonista".

Becoming Roosi: l'autrice

Laureata nellla locale Estonian Academy of Art, Margit Lillak ha lavorato come animatrice e regista formandosi poi in Inghilterra, al Royal Holloway College. Becoming Roosi è il suo terzo film come regista di un lungometraggio, il primo anche come produttrice, in una collborazione con SWR/ARTE e la tedesca Dirk Manthey Films.

In precedenza ha realizzato diversi corti documentari, fra cui Pastacas (2009), vincitore del Grand Prix all'EstDocs di Toronto. Il suo primo lungometraggio, 40+2 Weeks, nel 2012, raccontava in presa diretta la sua gravidanza e la preparazione per la nascita in casa della sua primogeniita. Il suo secondo film, The Circle (2019), raccontava di un gruppo di adulti e i loro figli che decisero, nell'estate del 2014 di abbandonare uno stile di vita tradizionale per creare una comunita eco-consapevole.