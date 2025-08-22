Beast of War: il trailer dello shark movie bellico australiano già in odore di cult

News Cinema

E dopo Primitive Wars con guerra del Vietnam e dinosauri, arriva dall'Australia un monster movie che mette insieme cinema bellico e un gigantesco squalo mangiauomini. Ecco il trailer di Beast of War.

Non si può certo dire che il cinema di genere indipendente non abbia idee originali. Dopo Primitive War, che mette insieme guerra del Vietnam e dinosauri, arriva dall'Australia un film di cui si sta già parlando molto e che è un survival movie che unisce cinema bellico e squali, Beast of War. Ispirato dichiaratamente a una storia "vera",è il film diretto da Kiah Roache-Turner che uscirà in America il 10 ottobre. Il richiamo alla storia sembra essere più che altro la tragedia della USS Indianapolis raccontata ne Lo squalo, quando, dopo l'affondamento, i soldati superstiti vennero in gran parte divorati dagli squali. Qua, perà, ce nè uno solo, grosso, feroce e ben deciso a fare piazza pulita dei poveri soldati. Questo è il trailer di Beast of War.

Beast of War: trama e cast

In Beast of War, ambientato in Australia nel 1942, una nave da guerra porta centinaia di soldati attraverso il mare di Timor verso la prima linea della seconda guerra mondiale. Aerei di guerra giapponesi all'improvviso sfrecciano nel cielo e in pochi minuti il mare diventa un inferno di acciaio, fuoco, petrolio e sangue. Mentre una manciata di soldati costruisce una zattera coi relitti galleggianti per salvarsi la vita, la loro più grande battaglia deve ancora arrivare: nel buio al di sotto il più grande predatore vivente, uno squalo bianco, è a caccia tra i rottami e viene attirato dall'odore del sangue fresco nell'acqua (noi aggiungeremmo, alla Highlander, "ne resterà soltanto uno"). Questo horror particolare ha come protagonisti Mark Coles Smith, Joel Nankervis, Sam Delich, Lee Tiger Halley, Sam Parsonson, Maximillian Johnson, Tristan McKinnon e Aswan Reid. Ad aggiungere interesse alla storia è che lo squalo non è realizzato in CGI ma con un misto di tecniche e gli effetti speciali sono tutti artigianali. Se capita dalle nostre parti, lo vedremo volentieri.