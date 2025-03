Be My Baby, Zendaya sarà la protagonista del biopic su Ronnie Spector diretto da Barry Jenkins

News Cinema

Si allunga la lista di progetti nei quali sarà coinvolta Zendaya: l'attrice è stata infatti scelta per interpretare la cantante Ronnie Spector nel biopic diretto da Barry Jenkins, sceneggiato da Dave Kajganich e prodotto da A24.

Come rivela THR, la star di Euphoria e Spider-Man interpreterà Ronnie Spector, co-fondatrice del gruppo degli anni '60, le Ronnettes, venuta a mancare nel 2022. Considerata una delle voci più straordinarie del rock, ha influenzato la musica di artisti tra i quali Billy Joel e Bruce Springsteen. Il biopic a lei dedicato si intitolerà Be My Baby, dal titolo di una delle sue canzoni più note. Per dirigere il progetto è stato scelto Barry Jenkins (Mufasa: Il Re Leone) e, come riporta il sito di cinema, l'idea del regista è quella di far immergere "il pubblico in quella che era la vita del cantante con il tormentato produttore Phil Spector" e non solo dar vita a un biopic tradizionale, incentrato unicamente sulla carriera dell'artista.

Le Ronnettes furono una delle band più note degli anni '60 e il successo le portò ad andare in tour con i Rolling Stones e a fare la conoscenza dei Beatles. Dopo un tour in Germania nel 1967, le Ronnettes si sciolsero e un anno dopo Phil Spector convolò a nozze con Ronnie Spector. Non si trattò di un matrimonio felice: nella sua autobiografia del 1990, Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness, la frontman delle Ronnettes svelò degli abusi del marito e lo accusò di tenerla segregata nella loro casa di Beverly Hills. La coppia ha divorziato nel 1974 e Spector è poi finito in prigione per l'omicidio dell'attrice Lana Clarkson. L'uomo è deceduto nel 2020.

Il biopic sarà prodotto da A24: la casa di produzione di film indipendenti ha acquistato la sceneggiatura nel 2022 e ha ingaggiato Barry Jenkins come regista. Zendaya venne indicata dalla stessa Ronnie Spector come colei che avrebbe potuto interpretarla in un eventuale film sulla sua vita. Tra i prossimi progetti dell'attrice ci sono: The Drama, in cui recita accanto a Robert Pattinson, The Odyssey di Christopher Nolan (che vanta un cast di stelle, tra cui lo stesso Tom Holland, compagno di Zendaya), Dune: Messiah, terzo film dedicato alla monumentale saga sci-fi di Frank Herbert, la terza stagione di Ehphoria e Spider-Man 4, dove riprenderà il ruolo di MJ.