Batman, ecco come Deathstroke doveva apparire nel film di Ben Affleck

Il concept artist Keith Christensen, che aveva visualizzato il villain Deathstroke per il Batman diretto da Ben Affleck e poi cancellato, ha condiviso sui social il suo lavoro.

Con The Batman al cinema, è facile dimenticarsi che fino a pochi anni fa Ben Affleck stava per dirigere e interpretare un assolo di Bruce Wayne, poi sostituito dal progetto di Matt Reeves. In quel film l'antagonista principale di Batman sarebbe stato il Deathstroke interpretato da Joe Manganiello già nella coda di Justice League. Ma che aspetto avrebbe avuto? Il concept artist del film cancellato, Keith Christensen, lo ha rivelato sui social. Leggi anche Batgirl doveva essere nel Batman di Ben Affleck, lo rivela Deathstroke

Ecco il Deathstroke che avremmo visto nel Batman di e con Ben Affleck

Sarebbe stato un "gioco tra gatto e topo" con venature horror l'assolo di Batman che Ben Affleck stava preparando per se stesso, come già rivelò tempo fa Joe Manganiello, interprete di Deathstroke. Su Instagram il concept artist Keith Christensen ha rivelato che aspetto avrebbe avuto nel film il villain, o almeno quale aspetto lui avesse proposto al regista. La sensazione è che questa sia solo la punta dell'iceberg per quel lungometraggio cancellato e sostituito da The Batman con Robert Pattinson. Sappiamo per esempio che ci sarebbe stato posto anche per Batgirl (in arrivo sotto altra forma su HBO Max).





Affleck, che peraltro rinunciò al film anche per problemi personali, si è preso comunque una rivincita con la riedizione di Zack Snyder's Justice League e con la sua imminente apparizione in The Flash, al fianco di Michael Keaton, altro celebre Wayne del grande schermo. C'è posto per tutti nell'approccio più libero e "autoriale" della Warner Bros., tanto che, se fossimo nei panni di Joe Manganiello, non smetteremmo di sperare...