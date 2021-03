Batgirl doveva essere nel Batman di Ben Affleck, lo rivela Deathstroke

News Cinema

In un'intervista Joe Manganiello ha rivelato una chicca sul cancellato assolo di Batman diretto e interpretato da Ben Affleck.

Nei giorni in cui si riscoprono visioni abbandonate come quella di Zack Snyder's Justice League, per il disagio dei fan Joe Manganiello, cioè Deathstroke nelle poche scene dedicate al personaggio nello snyderverse, ha rivelato nello stream di ComicBook qualcosa in più sul cancellato assolo di Batman che doveva essere diretto e intepretato da Ben Affleck. Nel film sarebbe apparsa Batgirl! Ma in quale contesto? Ce lo spiega Manganiello.

C'era un enorme scontro finale... Batgirl entrava in gioco per aiutare Bruce, perché Deathstroke è così veloce che riesce ad anticipare i movimenti di Bruce... Batman ora ha proprio paura, perché si rende conto che ha incontrato qualcuno che può avere la meglio su di lui, questo ci porta a questa grande battaglia nel climax, per le strade di Gotham City. Sì, era come un thriller piscologico in cui Deathstroke era una specie di... cattivo di un film horror, tipo Lo Squalo.