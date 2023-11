Batman & Robin, arrivano le action figure, alla faccia del trash... o proprio per quel motivo?

News Cinema

La McFarlane Toys ha presentato le action figure legate all'infausto Batman & Robin con George Clooney e Arnold Schwarzenegger. Evidentemente, se un film viene giudicato sufficientemente brutto, fa il giro lungo e diventa un cult. Rigorosamente involontario, in questo caso.

È curioso quanto un film possa raggiungere una fama così negativa da causare un tilt... e compiere il giro lungo, diventando una sottospecie di cult che fa discutere e trova un suo posto, persino per i fan: sembra essere il caso di Batman & Robin (1997), micidiale cinecomic di Joel Schumacher con il Bruce Wayne interpretato da un George Clooney che non perde occasione per scusarsi e ridere di questa sua caduta nel trash. A qualcuno però deve piacere, perché la McFarlane Toys ha presentato le action figure del film!





Batman & Robin: trash o meno, i collezionisti non potranno resistere

Se già il contrasto tra i Batman di Tim Burton e Batman Forever di Joel Schumacher era risultato disorientante, visto che si precipitava nella recitazione sopra le righe e nei colori saturi e lisergici, con Batman & Robin il compianto Joel si spinse persino oltre. Non eravamo in epoca di cinecomic, e il suo giocare spudorato col mito lasciò interdetti molti, tra una tuta con assurdi capezzoli e l'immortale Bat-carta di credito. La Warner Bros rimase scottata dai 238 milioni di dollari raccolti nel mondo (contro i 336 di Batman Forever), specie considerando che il lungometraggio era costato sui 150, risultando quindi un flop che bloccò il franchise per anni, fino all'arrivo di Christopher Nolan.

Non è proprio acqua passata, ma non si può dire che il film a suo modo non sia popolare, tanto che la McFarlane Toys ha presentato una linea di action figure con i protagonisti della storia: Batman (Clooney), Robin (Chris O'Donnell), Batgirl (Alicia Silverstone), Poison Ivy (Uma Thurman) e naturalmente l'iconico Mr. Freeze, portato sullo schermo dal buon Schwarzy...