Batman Begins: 20 anni dopo, la strategia di Christopher Nolan e di David Goyer per farlo fuzionare

News Cinema

A vent'anni di distanza dall'uscita di Batman Begins, primo capitolo della trilogia nolaniana dedicata al Cavaliere Oscuro, lo sceneggiatore David S. Goyer rivela all'Happy Sad Confused podcast cosa decisero di fare con Christopher Nolan per far innamorare il pubblico di Bruce Wayne. E non solo di Batman.

In questi giorni si festeggiano i 20 anni di Batman Begins, inizio della trilogia dedicata all'Uomo Pipistrello da Christopher Nolan, proseguita poi con Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Ospite del podcast Happy Sad Confused, lo sceneggiatore David S. Goyer (in altre circostanze della sua carriera anche regista) ha spiegato quale decisione presero con Nolan, per assicurarsi che il pubblico si affezionasse al nuovo Bruce Wayne di Christian Bale. Una decisione che sulle prime lasciò disorientata la Warner Bros... Goyer aggiunge anche che non lavorò su Batman V. Superman - Dawn of Justice, proprio su consiglio dello stesso Nolan. Leggi anche Batman Begins compie 20 anni: il jet-lag di Gary Oldman, la dieta folle di Christian Bale e la frecciatina di James Gunn

Batman Begins, un film di Batman dove Batman compariva tardi

Dopo lo shock e l'impasse di Batman & Robin, la Warner Bros. era comprensibilmente tesa all'idea del reboot Batman Begins del 2005, così fu stupita da una decisione coraggiosa del regista Christopher Nolan e del soggettista nonché cosceneggiatore David S. Goyer: non mostrare Batman prima di un'ora di proiezione, concentrandosi prima su Bruce Wayne, con Christian Bale a viso aperto. Lo studio voleva dare subito ai fan quello che cercavano, ma Nolan inseguiva una narrazione coinvolgente non a scatola chiusa, con l'onore guadagnato sul campo dello stesso film, non vivendo di rendita solo del mito. Goyer spiega:

Non erano contenti. Non per mancare di rispetto agli attori che hanno interpretato Bruce Wayne prima, e dopotutto come spettatori stiamo sempre lì a girare i pollici, aspettando che il film inizi solo quando il personaggio entra nel costume. Ma perché? Sin dall'inizio il nostro obiettivo era far innamorare il pubblico di Bruce Wayne. Ci voleva una fantastica sequenza d'azione che coinvolgesse Bruce Wayne, non Batman. Così concepimmo la grande fuga dal tempio, con lui che scivola sul ghiaccio. [...] Mettemmo su una presentazione per la dirigenza, con altri quattro film di supereroi, compreso il Superman di Richard Donner, li cronometrammo fino al momento i cui i protagonisti si mettevano in costume... e non eravamo molto lontani!