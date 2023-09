Barbie: se Ryan Gosling ha spaccato è merito anche delle sue bambine di 7 e 9 anni

News Cinema

Se non fosse stato per le sue bambine Esmeralda e Amada Lee, Ryan Gosling avrebbe forse costruito un Ken diverso da quello di cui ci siamo innamorati guardando Barbie di Greta Gerwig. Lo ha raccontato lo stesso attore in un'intervista e la voce è arrivata fino a noi.

Ryan Gosling non è solamente un attore e soprattutto non è soltanto Ken, nonostante il tormentone canoro di Barbie I’m just Ken. L'attore è anche il papà di due bambine, avute dalla moglie Eva Mendes.

Essendo troppo piccole, Esmeralda e Amada Lee non hanno visto Barbie, però hanno avuto un ruolo fondamentale nel lavoro che il loro papà ha fatto sul suo personaggio, che doveva essere comico ma non ridicolo, e soprattutto non troppo stupido. Avete capito bene: se Ryan ha regalato a Greta Gerwig e al pubblico una performance eccezionale, il merito è anche delle sue mini girls, che hanno 9 e 7 anni. Come lo sappiamo? Dallo stesso Gosling, che ne ha parlato durante un’intervista.

Le figlie di Ryan Gosling erano due coach

Durante l’attività promozionale di Barbie, Ryan Gosling era seduto accanto a Margot Robbie durante le interviste video, e quando il giornalista ha chiesto alla talentuosa coppia quale rapporto avesse con la celeberrima bambola della Mattel, Margot Robbie ha ammesso di non avere molta familiarità con Barbie. Gosling, invece, ha detto che, proprio grazie a Esmeralda e Amada Lee, è riuscito a dare al suo personaggio una grande "Kenergia", come scrive Cinemablend. Ecco la sua dichiarazione:

Per me le Barbie ci sono sempre state, anche se hanno avuto un ruolo marginale nella mia vita. Adesso, invece, fanno parte della mia quotidianità perché ho due bambine. Mi hanno dato il loro appoggio e mi hanno aiutato tantissimo, e c’è una scena, verso la fine del film, per cui mi sono dovuto preparare a lungo. Loro erano a casa mentre la stavo provando e… alla fine la conoscevano a memoria proprio come la conoscevo io. Così sono venute sul set il giorno in cui dovevamo girarla. Stavano sedute dietro alla macchina da presa e quasi mi hanno fatto da coach. È stato fantastico.

Gosling conferma che le sue bambine non hanno visto Barbie al cinema

Ryan Gosling non ha spiegato in cosa le sue bimbe lo abbiano esattamente aiutato, se in un numero musicale o in una scena soltanto parlata, ma dev'essersi trattato di qualcosa che ha richiesto tempo, tipo il numero di I'm just Ken. Gosling ha poi aggiunto che le sue figlie non sono andate al cinema a vedere Barbie:

Hanno visto diversi pezzi di film e sono state di grande aiuto. Per me sono state un’importante ispirazione. Vorrei attendere ancora un po’ prima di mostrare loro tutta l’energia di Ken.

È normale che le bimbe di Ryan Gosling ed Eva Mendes non abbiano visto Barbie. Anche se il film di Greta Gerwig parla a persone di tutte le età, affronta temi complessi e ha qualche battuta più adatta agli adulti e agli adolescenti che agli under 10. Probabilmente la famiglia Gosling si godrà Barbie quando potrà vederlo in streaming, vale a dire a partire dal 12 settembre.