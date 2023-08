Barbie mostra il dietro le quinte del numero musicale "I'm Just Ken" con Ryan Gosling

News Cinema

Dopo il successo al cinema, I'm Just Ken intonata da Ryan Gosling ha stregato anche Spotify e torna al centro dell'attenzione tramite un video che mostra il dietro le quinte della scena.

Barbie ha lanciato I’m Just Ken anche su Spotify, brano intonato da Ryan Gosling che ha scalato le classifiche diventando uno dei più ascoltati delle ultime settimane. Piaciuto così tanto, I’m Just Ken è un brano originale che il personaggio di Ryan Gosling propone al pubblico, mostrando il suo cuore infranto dinanzi l’ennesimo rifiuto da parte di Barbie. Dopo l’arrivo del film diretto da Greta Gerwig in sala, è stato condiviso un video che mostra il dietro le quinte della scena in questione, che coinvolge tutti i Ken di Barbieland.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, Ryan Gosling protagonista del video dietro le quinte per I’m Just Ken

Ken esprime i suoi sentimenti attraverso una canzone, intitolata I’m Just Ken, aggiungendovi una performance drammatica e coloratissima che ha coinvolto tutti i Ken nei paraggi. Atlantic Records ha alimentato la curiosità nei confronti del brano e della sequenza in sé, condividendo un video da dietro le quinte che mostra l’impegno di Ryan Gosling sul set, insieme agli altri interpreti di Ken a Barbieland come Simu Liu e Ncuti Gatwa. Attraverso il video è possibile scoprire come Greta Gerwig e il suo team abbiano realizzato la scena diventata presto iconica, utilizzando sia effetti visivi digitali che fisici. La regista non ha potuto trattenere le risate durante la realizzazione della scena in questione. Nella breve clip possiamo notare come gli attori abbiano imparato la coreografia e ritaglia anche uno spazio per la fase di incisione del brano.

Attraverso I’m Just Ken, il personaggio manifesta la sua crisi esistenziale e riflette sul suo ruolo a Barbieland dopo la breve visita nel Mondo Reale che scatena il caos a Barbieland. Al suo ritorno, Ken organizza un colpo di stato contro le Barbie al governo e si impossessa della Dream House della sua amata, trasformandola nella Mojo Dojo Casa House. Ad oggi sappiamo che Mattel ha intenzione di approfondire la conoscenza di Barbieland, ma non è detto che il film otterrà un sequel diretto con Margot Robbie. Intanto Barbie continua a macinare record al botteghino.