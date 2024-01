Barbie, Margot Robbie sulla richiesta di un sequel: "Non è nato per diventare una trilogia"

News Cinema

Un sequel di Barbie? Margot Robbie esprime il suo pensiero in merito ad un possibile franchise Mattel sul grande schermo e spiega cosa le piacerebbe per il futuro.

Cosa ne sarà del futuro di Barbie? Film live action diretto da Greta Gerwig, ha riacceso l’attenzione nei confronti dell’iconica bambola Mattel ma in versione live action con un cast guidato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Dal debutto al cinema avvenuto nel corso dell’estate 2023, Barbie ha macinato forti consensi incassando pareri positivi da parte di pubblico e critica. Non stupisce che il pubblico continui ad interrogarsi sul destino di Barbie: ci sarà un secondo film? Se Ryan Gosling ha avanzato alcune idee interessanti per un possibile spin-off dedicato al suo Ken, Margot Robbie ha affrontato in modo concreto la questione. L’attrice, del resto, oltre a figurare come protagonista del film è anche coinvolta come produttrice, per cui conosce in modo più approfondito le conversazioni avvenute dietro le quinte.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, Margot Robbie sui possibili sequel: “Non è nata per essere una trilogia”

A detta di Margot Robbie, è interessante notare la reazione del pubblico nei confronti di un film come Barbie che ha dato del filo da torcere alla produzione cinematografica del 2023, primo tra tutti Oppenheimer che negli Stati Uniti è arrivato al cinema contemporaneamente al mondo total pink Mattel. Ad oggi, Barbie è uno dei film con i maggiori incassi dell’anno precedente e non stupisce l’interesse concretizzatosi nei suoi confronti. Anche Margot Robbie è stupita dalla richiesta dei fan di realizzare più film sul mondo Mattel. Ai microfoni di Variety, l’attrice ha cercato una risposta che fosse chiara e piuttosto realistica:

È divertente, quella reazione istintiva al giorno d'oggi per cui tutti chiedono immediatamente un seguito. Non credo che fosse così 20 anni fa. Questa non era progettata per essere una trilogia. Tutto è stato realizzato come doveva essere in Barbie ed è così che lavora Greta. Finisce ogni film come se fosse a sé, dando la sensazione che non ci sia spazio per un altro film perché ha già dato tutto in quello che ha fatto. Quindi non so di cosa avrebbe bisogno per riempire nuovamente quel desiderio in lei o in noi. Penso che la Warner sarebbe d’accordo. Non so come potrebbero essere altri film di questo tipo. Vogliamo fare più film che abbiano l’effetto che ha avuto Barbie. Non sono certa che debba essere un sequel di Barbie. Potrebbe anche darsi. Potrebbe trattarsi di un’altra grande, originale e audace idea in cui avremo un regista straordinario, un grande budget con cui muoversi e la fiducia di un enorme conglomerato dietro per recitare. Se fosse così, lo farei.