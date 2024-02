News Cinema

Barbie ha collezionato otto nomination agli Oscar 2024, ma ha escluso Margot Robbie dalla categoria di migliore attrice e Greta Gerwig da quella di miglior regia. L'attrice protagonista ha affrontato la questione di petto, spiegando perché non è amareggiata dall'accaduto.

Margot Robbie affronta le mancate nomination agli Oscar 2024 per Barbie, sia nella categoria di migliore attrice protagonista che nella categoria di miglior regia destinata a Greta Gerwig. In occasione della 96esima edizione, gli Academy Awards hanno annunciato le proprie nomination scatenando un’ondata di dissenso per via del mancato coinvolgimento di due nomi determinanti nel successo di Barbie. Se Margot Robbie nel progetto figura come attrice e produttrice, Greta Gerwig ne rappresenta l’intera idea avendo firmato la regia e avendo contribuito alla sceneggiatura. Nonostante le candidature snobbate, Barbie ha collezionato ben otto nomination agli Oscar 2024 tra cui una destinata ad America Ferrera e una a Ryan Gosling. A distanza di pochi giorni, Margot Robbie ha infranto il silenzio commentando le nomination mancate.



Barbie, Margot Robbie commenta le nomination mancate agli Oscar 2024

I fan di Barbie non hanno apprezzato l’esclusione di Margot Robbie e Greta Gerwig dalle nomination agli Oscar 2024, esprimendo forte indignazione sul web. Anche America Ferrera e Ryan Gosling hanno affrontato la questione, esprimendo l’amarezza per le nomination mancate, ma questa volta è proprio Margot Robbie ad affrontare l’elefante nella stanza. L’attrice ha partecipato ad una proiezione speciale di Barbie ad un panel SAG e, via Deadline, ha affrontato la polemica:

Non c'è modo di sentirsi tristi quando sai di essere così fortunato. Ovviamente penso che Greta dovrebbe essere nominata per la regia perché quello che ha fatto è una cosa irripetibile nella sua carriera, quello che ha realizzato è qualcosa di pazzesco. Ma è stato un anno incredibile per tutti i film. Sospetto solo che sia più grande di noi. È più grande di questo film, è più grande del nostro settore.

Margot Robbie ha aggiunto di essere più che entusiasta all’idea che Barbie abbia ottenuto ben otto nomination agli Oscar 2024.

È pazzesco! Abbiamo deciso di fare qualcosa che cambiasse la cultura, che la influenzasse e che avesse semplicemente un determinato impatto. È lo ha già fatto, e in parte, molto più di quanto avessimo immaginato. E questa è davvero la ricompensa più grande che potrebbe derivare da tutto questo. La reazione del pubblico è stata la più grande ricompensa di tutta questa esperienza, sia che si tratti di vivere un momento del genere, di parlarne in bagno o di vedere cosa scrivono le persone online, o anche soltanto vedere quanto rosa abbiamo portato in una stanza proprio adesso. Non ho mai preso parte a qualcosa del genere. Non così. Ho fatto cose legate ai fumetti e questo ha avuto una grande reazione, ma questo sembrava molto differente. E non riesco a pensare a un’epoca in cui un film abbia avuto questo effetto sulla cultura. È fantastico essere nell’occhio del ciclone.