Barbie, la tremenda stroncatura di Oliver Stone: "Ridicolo, Ryan Gosling perde tempo in str***ate"

Barbie di Greta Gerwig ha ricevuto il plauso di tanti volti noti ma anche qualche severa stroncatura. È il caso del celebre regista Oliver Stone che, in una recente intervista, ha demolito senza mezzi termini il blockbuster con Margot Robbie e Ryan Reynolds.

Non solo fiumi di elogi e trascinante entusiasmo per Barbie e il suo 'pink world'. Il film di Greta Gerwig è tra i protagonisti indiscussi della stagione degli awards. Tuttavia, come ogni fenomeno virale che si rispetti, non manca di sollevare polemiche. La stoccata, stavolta, arriva da qualcuno che di cinema se ne intende. E che che potremmo definire, senza timore di esagerare, un vero e proprio pezzo da novanta della regia: Oliver Stone.

Se, da una parte, Meryl Streep sostiene che il film con Margot Robbie abbia 'salvato il cinema', dall'altra voci eminenti fanno da contraltare. Alle stroncature di Kelly Reichardt e Ruben Ostlund possiamo dunque aggiungere quella di Stone. Il regista di Platoon (1986), intervistato da una rivista britannica, si è scagliato non solo contro il blockbuster sulla bambola Mattel, ma anche contro la preoccupante piega che, a suo dire, Holywood sta prendendo.

Ridicolo. Ryan Gosling sta perdendo tempo se fa queste str****te per soldi. Dovrebbe fare film più seri. Non dovrebbe far parte di questa infantilizzazione di Hollywood. Adesso è tutta fantasia, fantasia, fantasia... comprese tutte le immagini di guerra: fantasia, fantasia. Anche i film Fast and Furious, che mi piacevano, sono diventati come i film Marvel. Voglio dire, quanti incidenti puoi vedere?

Il Premio Oscar newyorchese ha così tuonato senza mezzi termini contro la deriva commerciale dell'industria cinematografica. Una pericolosa tendenza che, a suo dire, sta incidendo negativamente sulla qualità dei film che approdano in sala. Di conseguenza, i gusti del pubblico si stanno semplificando e deteriorando.

L'invettiva di Oliver Stone ha travolto anche John Wick 4, per ragioni non dissimili.

Oh sì, quindi sull'aereo ho guardato John Wick, che dura tre ore e qualcosa. E mi sono addormentato circa 778 volte in quel lasso di tempo. Continuavo a svegliarmi e lo vedevo far fuori sempre più persone. È come se il mondo fosse degenerato nell'assenza di logica.

L'autore di Fuga di Mezzanotte (1978), film che gli è valso il Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, ha sottolineato come, in nome del 'dio denaro', il settore sia sempre meno propenso a rischiare. Piuttosto, sacrifica le velleità artistiche in nome di un sicuro profitto. L'ultimo film scritto e diretto da Oliver Stone risale al 2016, Snowden. Negli ultimi anni, il regista si è dedicato prevalentemente a documentari, tra cui Nucelar Now (2022).

Secondo le indiscrezioni, il 77enne è al lavoro su un nuovo lungometraggio che, a quanto pare, sarà l'ultimo della sua carriera. Nell'attesa, di tanto in tanto, dice la sua sulle condizioni del mondo del cinema, senza peli sulla lingua e senza rinunciare ad una vena dissacrante. Come avrà preso Greta Gerwig la pungente bordata da parte del mostro sacro del grande schermo? I risultati di Barbie al box office e l'affetto del pubblico per la pellicola parlano chiaro, dunque è probabile che riesca a farsene una ragione.